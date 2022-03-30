搜救和碩副總裁蔡進國畫面曝光，消防勇攀瀑布下溪谷運遺體。（新北消防局提供）

和碩前副總裁蔡進國登山失聯5天，今(30)日上午11時30分，在雙溪山一處30餘公尺溪谷尋獲蔡進國遺體；也加入協尋的「跑山獸」羅培德率先下山後，他見蔡進國兒子落寞身影，便走向前去伸出雙手給予溫暖擁抱。

和碩聯合科技前副總裁蔡進國，因隻身登山失聯，今日於雙溪山某處溪谷尋獲蔡進國遺體，已死亡多時，由消防員將遺體移下山。

搜救和碩副總裁蔡進國畫面曝光，消防勇攀瀑布下溪谷運遺體。（新北市消防局提供）

據ETtoday報導，「跑山獸」羅培德歷經4天尋獲蔡進國遺體後，下午3時30分率先下山，他表示蔡進國跌落約16層樓高溪谷，講完後，便將手放在蔡進國兒子肩膀拍了幾下，以英文安慰「弟弟，你們全家人都做的很好，我們沒有辦法安全的救他回來，但他已經回來了，我很遺憾...」。

據了解，新北消防局從無極山莊監視器2秒現身畫面，發現疑似蔡進國從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪路徑，由於蔡進國應是往滿月圓登步道，在其岔路時，應選擇左邊路徑，蔡進國卻選擇在無極宮「往右走」，因此可能是蔡進國對登山路徑不熟悉，加上「天雨路滑」，導致蔡進國滑下山壁；實際意外原因還待後續釐清。