隨著外送平台使用量大增，現在不僅美食，連生鮮雜貨、生活用品都能下單，造福不少民眾，不過一名外送員抱怨，有客人訂了31瓶礦泉水，且總重量約39公斤，讓他十分傻眼，直接拒絕接單。貼文曝光後立刻掀起網友討論，還有內行人透露，「其實這種訂單多半是客人為了拿優惠券而使出的手段」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一張訂單截圖，只見一名客人訂了31瓶容量、品牌皆不同的礦泉水，依容量加總計算，總容量為3萬8810毫升（38.81公斤），用機車運送根本難上加難，讓他氣憤直呼，「沒關係讓你慢慢等，看這種單有哪個大神會扛」。

貼文曝光後，不少網友也看傻，「為何要為難外送員啊，這些機車根本無法載啊」、「自己去賣場都不會這樣買 就故意弄外送員，奧客一個」、「各種水都來一些，感覺也不是正常的客人」。有過相同經驗的同行也回應，「我送過一次買一堆水還沒買袋子的，有夠難賺」、「我昨天也遇到買了19罐礦泉水的訂單，一定是故意的」。

此外，還有內行人揭曉其內幕，「其實這種訂單多半是客人為了拿優惠券而使出的手段」、「客人等很久都沒有司機願意送，系統會自動取消訂單並給優惠券，金額我記得是30至50元左右」、「不能說的秘密！你不送客人能爽拿優惠券，你送客人賺到廉價勞工幫忙送貨到家，送跟不送，客人永遠是贏家」。