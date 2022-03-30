長榮日前宣布減資6 成，每股退還股東現金6元，引發市場議論，認為背後恐有經營權之爭，加上被視為航運多頭總司令的台驊賣光長榮股票，負面消息充斥市場，拖累股價一路下探，28日一度跌到127元近期低點，但殺到這價位，散戶也別自斷手腳。本土法人表示，這波長榮從110元漲到最高171元，漲幅高達55%，大戶趁公布股息的利多來賣股票，而減資利空訊息，究竟誰會得利呢? 當然是做空的人、想要低價回補融券及借券回補的人、短線獲利了結後想要壓低吃貨的大戶、想要回補股票的大股東等有心人士。

長榮這波從1月25日110元一路狂漲，3月4日衝上171元高點，一個多月時間漲幅高達55%，但就在15日拋出減資60%的震撼彈後，市場不買單，股價從16日高點163.5元迅速往下急殺，28日盤中一度見到到127元短線低點，之後小幅反彈，今（30）日終場收在平盤135元。三大法人幾乎站在賣方，其中外資近7個交易日提款48892張最多。

長榮近期股價急殺，外界把矛頭指向減資震撼彈，甚至有投顧老師認為減資6 成，是大股東經營權之爭的權謀。但本土法人認為，外界指稱，長榮會先減資再增資因而損及一般投資人、為了鞏固經營權而有換股動作等，這些訊息是用來嚇唬不懂的投資人因害怕而賣出股票，使得長榮股價大跌也拖累其他貨櫃航運股股價跟著重挫。

本土法人指出，為何長榮一個簡單的配息及減資的利多，卻被市場以一面倒的負面及錯誤分析來壟斷媒體市場，並造成股價下跌，恐怕都是有心人用來騙散戶賣出船票，達到壓低吃貨或融券回補的伎倆。

散布長榮減資利空訊息，究竟誰會得利呢? 當然是做空的人、想要低價回補融券及借券回補的人、短線獲利了結後想要壓低吃貨的大戶、想要回補股票的大股東等有心人士。

本土法人分析，長榮是一家獲利大好且未來幾年也會大賺的好公司有經營權之爭，股價都會大漲，想要爭取經營權的任何大股東，最好的方式就是逢低買股票，市場大戶和投資人也搶著上船等著被抬轎，但這麼多人上船且這麼重的籌碼，誰要來拉抬股價呢？ 因此，反其道而行，就是利用一些假的利空訊息讓許多人下船，才能讓籌碼變輕，有利於有心人士和主力大戶逢低吃貨，預期籌碼回到這些有實力的大戶手中，股價可能就有大漲的表現空間。

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