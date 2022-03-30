「半島電視台」（Al Jazeera）29日報導，俄羅斯和普丁（Vladimir Putin）政府在入侵烏克蘭之下，已遭以西方世界為首的大量國家孤立，不過專家們認為，雖然普丁未來將難以獲得信任，但外界也很難真的完全拋棄俄羅斯，「西方終究將重返合作」。

「半島電視台」指出，在入侵烏克蘭後，普丁在西方世界眼中儼然淪為「賤民」（pariah），美國正試圖將俄羅斯踢出20國集團（G20），並持續與歐洲盟友維持大規模懲罰性經濟制裁，且後者還努力擺脫對俄羅斯的能源依賴；世間更已開始湧現聲浪，要求將普丁當作戰犯推上國際法庭。

舊金山大學（University of San Francisco）政治與國際研究教授朱恩斯（Stephen Zunes）告訴「半島電視台」，雖然美國前總統小布希（George W. Bush）、以色列前總理夏隆（Ariel Sharon）等領袖，都在發動爭議性戰爭後仍被外界接受，但普丁極可能遭國際社會孤立。因為俄羅斯此次的行為未獲世界主要強權支持，加上戰事在短時間內造成大量人命及財產損失；且烏克蘭對外通訊未遭切斷，讓上述破壞景象廣為世界所知；最重要的是，這次受害者是歐洲基督徒，在西方世界獲得的同情遠高於伊拉克人或巴勒斯坦人。

不過倫敦都會大學（London Metropolitan University）政治與國際關係副教授奧茲圖克（Erdi Ozturk）認為，在普丁全力維護自己的權力大位之下，俄羅斯國內勢力很難將他趕下台，加上該國是長期與中國大陸和歐洲保持合作關係的強權，讓世界很難真的將其完全拋棄；國際中歐和東歐研究理事會（International Council for Central and East European Studies）主席、雪梨大學（University of Sydney）名譽教授吉爾（Graeme Gill）也指出，西方終究會在某個階段重新尋求與俄羅斯合作，且推力將來自各國內部。