「半島電視台」(Al Jazeera)29日報導,俄羅斯和普丁(Vladimir Putin)政府在入侵烏克蘭之下,已遭以西方世界為首的大量國家孤立,不過專家們認為,雖然普丁未來將難以獲得信任,但外界也很難真的完全拋棄俄羅斯,「西方終究將重返合作」。

「半島電視台」指出,在入侵烏克蘭後,普丁在西方世界眼中儼然淪為「賤民」(pariah),美國正試圖將俄羅斯踢出20國集團(G20),並持續與歐洲盟友維持大規模懲罰性經濟制裁,且後者還努力擺脫對俄羅斯的能源依賴;世間更已開始湧現聲浪,要求將普丁當作戰犯推上國際法庭。

舊金山大學(University of San Francisco)政治與國際研究教授朱恩斯(Stephen Zunes)告訴「半島電視台」,雖然美國前總統小布希(George W. Bush)、以色列前總理夏隆(Ariel Sharon)等領袖,都在發動爭議性戰爭後仍被外界接受,但普丁極可能遭國際社會孤立。因為俄羅斯此次的行為未獲世界主要強權支持,加上戰事在短時間內造成大量人命及財產損失;且烏克蘭對外通訊未遭切斷,讓上述破壞景象廣為世界所知;最重要的是,這次受害者是歐洲基督徒,在西方世界獲得的同情遠高於伊拉克人或巴勒斯坦人。

不過倫敦都會大學(London Metropolitan University)政治與國際關係副教授奧茲圖克(Erdi Ozturk)認為,在普丁全力維護自己的權力大位之下,俄羅斯國內勢力很難將他趕下台,加上該國是長期與中國大陸和歐洲保持合作關係的強權,讓世界很難真的將其完全拋棄;國際中歐和東歐研究理事會(International Council for Central and East European Studies)主席、雪梨大學(University of Sydney)名譽教授吉爾(Graeme Gill)也指出,西方終究會在某個階段重新尋求與俄羅斯合作,且推力將來自各國內部。