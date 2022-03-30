Hit Fm聯播網董事長廖婉池(左3)、洪慶文副董事長(右1)、台北之音蔡詩萍台長、TOYOTA總代理和泰汽車車輛營業本部協理韓志剛、魏如萱和徐佳瑩一起進行啟動儀式。（Hit Fm聯播網提供）

閻奕格(右)與麋先生今在「2022 hito流行音樂獎」啟動儀式記者會上同台飆唱。（Hit Fm聯播網提供）

魏如萱（娃娃）、徐佳瑩今（30日）出席「2022 hito流行音樂獎」啟動儀式記者會，娃娃激瘦7公斤亮麗登場，她分享瘦身秘訣是「嚴格的飲食控制」，表示晚上在電台主持節目時，聽見肚子餓到咕嚕咕嚕叫，她就「聽歌、分心、喝水」，而她7月高雄演唱會的服裝也將全部更新，她說：「我都這麼瘦了，（衣服）要改也是一個錢，那不如換新的。」

娃娃過去四年一直瘦不下來，曾自嘲是「不量少女」，因為不量體重，她這次決定努力一波，設定一個目標之後說出來，就有羞恥心，努力去達成，她在營養師建議下調整飲食，高熱量的食物只吃一口，2-3個月下來，成功甩肉7公斤，現在體重53-54公斤，體脂25-26。

她將出席「2022 hito流行音樂獎」頒奬典禮，也將於7月登上高雄巨蛋舉辦個唱，被問到瘦身後服裝造型會露嗎？她大方表示：「可以的，之前看鬼鬼穿緊身衣，我好羨慕，如果我造型師準備了好看，我就穿上台，想要嚐試若隱若現」。而一旁的徐佳瑩也表示「很激勵人心耶，2-3個月瘦下來，真的很厲害」，她被問到近況表示正在準備新專輯，「快了，已經在拍MV了，這張（專輯）很雙子」。

今記者會上宣布「2022 hito流行音樂獎」最受歡迎女歌手入圍的有魏如萱、Faye詹雯婷、吳卓源、艾怡良、劉若英、蔡健雅，最受歡迎男歌手入圍的有Bii畢書盡、小宇宋念宇、陳勢安、黃明志、盧廣仲、蕭敬騰，由Hit Fm聯播網董事長廖婉池、台北之音台長蔡詩萍、與會貴賓及藝人進行啟動儀式，宣告系列活動正式開跑，頒獎典禮將於5月28日在台北小巨蛋登場，表演名單眾星雲集，星光熠熠。