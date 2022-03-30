陽明海運（2609）今（30）日法說會，業務長張紹豐表示，近期運費受影響，但只要大陸疫情不會持續太久，烏俄戰爭談判露曙光，大陸遞延出貨加上歐洲重建物資拉動，預期4、5月貨量將陸續出籠，運價可望回升，加上第三季是歐美線傳統旺季，陽明今年獲利績效不會太差。

目前歐美塞港持續，若缺艙位持續，預估運價維持高檔震盪，但要突破前高機會不大。

對陽明來說，烏俄地區貨載不到1％，對營運影響不大，隨著俄羅斯、烏克蘭談判進程，可期待未來重建物資及民生必需品的運送需求，帶動下半年海運貨物運輸成長。

目前上海、深圳疫情影響貨運，陽明已將船舶運能轉往其他國家，適度補足大陸市場的缺口。若上海封城時間拉長，勢將影響經濟發展；在美國線方面，洛杉磯塞港比過去好，但持續壅堵，加上鐵路運輸不順暢，內陸運輸鏈擁擠，陽明也適當減少IPI業務因應。

陽明預估，今年乘載貨量可望達5,070萬TEU（20呎櫃），較去年的4,410萬TEU成長近15％。

近期進入洽簽美國線長約，張紹豐透露，對長約運價漲幅滿意，但仍低於現貨價，簽約完成比例約30～40％。陽明以往美國線長約占比逾50％，歐洲線約10～20％，今年歐美線長約比例都將放大，但歐洲線也不到30％，且承諾簽約艙位量較去年打七、八折，希望將更多艙位投入現貨市場賺取高運價。