中國國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫30日在安徽屯溪會晤，這是俄烏衝突後，俄外長首次訪中。拉夫羅夫表示，俄中同意在應對國際挑戰方面擴大合作。

俄羅斯衛星社引述俄外交部公布，王毅在會上指出，2022年以來，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持著正確前進方向，體現出堅韌發展趨勢。雙方發展雙邊關係的意願更加堅定，推進各領域合作的信心更加牢固。

王毅表示，中方對此給予高度的評價，願與俄方一同共同落實兩國元首達成的一系列共識，推動新時代中俄全面戰略夥伴關係不斷向更高水準邁進。

拉夫羅夫則表示，中俄正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段，相信在這一階段後，國際形勢將大為明朗，俄方將與中方、其他志同道合的國家走向多極、公正、民主的世界秩序。俄方對與中國關係穩定和可持續發展感興趣，兩國領導人就此達成一致。他強調，這次會晤凸顯雙方定期對話的力度和信任度。

中國外交部發言人汪文斌30日表示，中俄合作無上限，雙邊爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。