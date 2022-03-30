在今天（30日）的中國外交部記者會上，英國路透社記者提問，俄羅斯外長拉夫羅夫今天表示，俄羅斯和中國同意在應對國際挑戰方面擴大合作。中俄兩國領導人曾說，兩國合作無上限，中俄將在哪些領域擴大合作？是否包括軍事合作？中國外交部發言人汪文斌回應，中俄雙方合作無上限。

中國國務委員兼外長王毅今天（30日）在安徽屯溪和俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，這也是2月份俄烏衝突來，兩國外長首次面對面會晤。外界關切，值此俄烏衝突白熱化之際，中俄外長是否會討論軍事聯盟等相關議題。

汪文斌回應路透社記者提問時表示，「中俄合作無上限，雙方爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。」

汪文斌表示，作為聯合國安理會的常任理事國，中俄始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國原則基礎上發展雙邊關係，雙方將繼續踐行真正的多邊主義，致力於推動世界多極化和國際關係民主化。