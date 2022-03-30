富邦投信2022年持續榮獲國內外多項大獎肯定，包括2021《指標》台灣年度基金大獎、2022年Smart智富月刊台灣基金獎以及第25屆傑出基金金鑽獎，在ETF領域大放異彩。

富邦投信指出，此次在2021《指標》台灣年度基金大獎中，奪得兩項永續性獎項及兩項最佳表現ETF大獎，顯見富邦投信除長期深耕ETF領域的努力，在永續性投資的面向上，亦深獲肯定。此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎，包括富邦日本（00645）、富邦中証500（00783），其中富邦日本（00645）是連續第二年獲獎，富邦中証500（00783）則是首度獲獎，表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為，除了績效之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其紮實的ETF投資研究團隊實力，深獲肯定。

日前第25屆傑出基金金鑽獎舉行頒獎典禮，其中ETF獎項，富邦投信旗下ETF有3檔得獎、4檔入圍，加上入圍國內基金獎中小型股的富邦精銳中小基金，共8檔基金獲獎及入圍，可說是本屆金鑽獎最大贏家。金鑽獎ETF獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等，報酬率反而不是最重要考量，能得獎或入圍，即是對ETF操作能力的最大肯定。

另外，2022年「Smart智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據，並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件，選出6檔優質ETF，富邦投信奪下2獎為最多，包括富邦台50（006208）、富邦NASDAQ正2（00670L）皆脫穎而出，尤其富邦台50（006208）已是第2度獲獎，近年由於政府鼓勵推行及國人對退休理財的重視，投資人對於存股、定期定額的接受度愈來愈高，愈來愈多的投資人將 ETF 納入資產配置的一環，富邦台50（006208）ETF規模及受益人數2021年成長快速，規模成長率223％、受益人數成長近2倍，再加上經理費在台股ETF中相對較低，而獲得評審之青睞，勇奪國內原型類ETF獎項。

富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台，並推動資產配置的觀念，目前投資人在證券下單時，已經可以依據本身的理財需求、風險屬性，選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額，進而達成投資目的。