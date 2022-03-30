美國房地產及修繕市場交投熱絡，推升精密齒輪大廠鈞興-KY去年合併營收27.37億元、稅後淨利3.94億元、EPS達8.18元，連續3年締造史上新高，30日董事會決議每股配發現金股利4.5元，創歷年配息最佳，股息配發率55.01％，以收盤價90.4元計算，現金殖利率4.98％。

鈞興30日董事會承認去年財報，去年合併營收27.37億元、稅後淨利3.94億元、EPS攀升至8.18元，分別比前年成長32.51％、37.95％、36.33％。鈞興指出，鈞興去年電動工具、園林工具、自動化設備、工業縫紉機等應用領域營收比重，分別為69.28％、18.95％、4.52％與3.74％。

鈞興表示，去年美國居家裝修風潮火熱，不僅推升電動工具、園林等產業主要客戶下單力道；自動化設備領域，也在歐洲客戶逐漸擺脫疫情影響後，接單及出貨情況良好，全年銷售金額成長146.40％。鈞興切入中國大陸知名工業機器人供應鏈，帶動2021年工業機器人應用銷售金額年成長204.04％，營收佔比從2020年1.14％倍增到2.61％。加上嚴格管控費用，是鈞興上市以來，連續三年營收及獲利均締造新高的主因。

鈞興強調，鈞興聚焦高精密度、高技術含量等高附加價值產品，以提升產品市場競爭力及獲利能力，也因主要客戶拉貨力道強勁而受惠，透過生產自動化及智能化，提升生產效率，並且針對營業成本、費用嚴加控管，新台幣兌美元匯率升值、原物料及運輸物流成本等不利條件，去年毛利率從前年32.26％提升至32.35％、去年淨利率也由前年13.82％提升至14.38％。

鈞興表示，2022年上半年電動工具、園林工具等主要客戶訂單備貨需求從3月逐步回升，工業機器人領域接單出貨持續成長，目前整體訂單能見度維持2～3個月，整體銷售可隨主要客戶提高訂單拉貨力道而同步提升。

另一方面，鈞興越南新廠正式步入量產階段，鈞興持續擴大多領域業務接單，以提升越南新廠產線學習曲線精進，有望發揮生產基地分散優勢，搶攻主要客戶更多轉單的業務機會。