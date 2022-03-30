針對國發會30日公布的「台灣 2050 淨零排放路徑及策略」，政府提出更明確的「運具電動化」推動時程，要在2040年達成新售小客車與機車全面電動化，台灣智慧移動產業協會（SMAT）理事長王健全表示，感謝政府肯定電動運具對淨零排放的貢獻，也讓電動車輛產業更瞭解政府的施政方向，吃下定心丸，接下來將會積極投入電動車輛相關領域，與世界接軌。

SMAT指出，由於總統蔡英文曾說，「台灣2050淨零排放路徑及策略不是提供標準答案，而是拋出淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。」因此王健全也呼籲，國產電動機車發展已非常成熟，政府應對電動機車與電動汽車訂定不同的階段性目標，將2030年電動機車市售比拉高為50％，這具備三大指標意義。第一、用這項目標換算，台灣的電動機車總數將在2024年突破100萬輛，成為全世界的電動機車王國；第二、更貼近國際能源總署（IEA）建議的「2030年新售車輛60％為電動車」，與國際接軌；第三、2019年之前，台灣的電動機車市占率每年皆翻倍成長，而未來八年的電動機車市售比只要每年增加4.3％，就能達成50％，是非常務實的階段性目標。