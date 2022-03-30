中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增56例本土個案，且一口氣增加4條感染源不明的傳播鏈多點散發，指揮官陳時中在記者會報告基隆某場所的個案關聯圖時，媒體記者反映「很亂」，陳時中則神回「對啊很亂，不過這個到現在為止還沒有很亂，等下要講的其他個案更亂」，引起台下一陣大笑，連一旁的發言人莊人祥也忍不住笑場。

清明連假前本土疫情大爆發 陳時中最新回應｜2022.03.30

今天新增的本土個案中，以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚擴散最嚴重，新增19人，總計已68人確診；另外大潭電廠12人、樹林科技廠6人、中和公寓周邊6人、台東卑南家庭群聚2人、三重業務員群聚1人、高雄化工廠1人、松山家庭群聚1人，其他還新增7例疫情調查中。

對於全台疫情大爆發，記者會上陳時中在報告基隆群聚，案22595個案關聯圖時，連續念了一長串，可能台下媒體也聽到霧煞煞，有記者忍不住反映說「很亂」，陳時中聽到頓了一下後說，「對啊很亂，不過這個到現在為止還沒有很亂，等下要講的其他個案更亂」，引起台下一陣笑聲。

陳時中並解釋，因為確診多點散發，所以早上他們也是花了一點時間了解，以致於今天疫情記者會出現近來罕見的延後，從例行的下午2點，延後到約2點27分才正式開始。