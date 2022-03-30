振興五倍券、國旅券4月底的使用期限在即，旅遊業及飯店業近期都各自釋出最後好康搶券。台北喜來登大飯店瞄準全台還有近百億元的五倍券尚未使用而祭出振興優惠，整個4月份「住宿買1送1」外，再加送寒舍APP 5000元抵用金，餐飲部分則主打在館內3大餐廳包含安東廳、比薩屋、SUKHOTHAI，平日午晚餐用餐持振興券享1.5倍的放大抵用。

台北君悅酒店推出使用振興五倍券於餐飲消費可放大1.5倍價值的優惠，並在整個4月將鎖定家庭客層，於凱菲屋及Ziga Zaga餐廳分別打造兒童的主題餐點，4月1日至17日期間於館內餐廳單筆消費滿2000元，再加碼享萬元好禮抽獎資格，獎項包含超人氣「笑笑羊主題房住宿」、「Le Petit Chef小廚師用餐免費」及Apple iPad Air等，與兒童共桌用餐，多贈抽獎券1張。

台北喜來登大飯店館內3大餐廳推出使用振興五倍券的優惠，平日午、晚餐時段持振興券消費可享1.5倍放大抵用。（台北喜來登大飯店提供）

住宿也有使用五倍券的優惠，台北君悅酒店即日起至4月10日於官網限定推出平日每晚3999元的「波士頓龍蝦+火烤豬肋排」住房專案，若持五倍券就能享免費升等至12坪包含浴缸的豪華客房，並贈送霸氣的「波士頓龍蝦+火烤豬肋排」餐盒，也能享凱菲屋早餐買1送1，並可累積會員點數及房晚，4月底前入住適用。

旅遊業者則瞄準國旅券商機，深度旅遊體驗電商平台KKday除了原有的憑券消費享KKday Points最高15倍回饋外，再推出「1元出發玩台灣」倒數優惠，包括台中麗寶樂園親子全日票、宜蘭龜山島登島環島半日遊、基隆嶼登島4合1行程、拉拉山神木群1日遊、新竹山上人家1日遊等商品，原價1050元至1600元間，若使用國旅券消費，通通只要線上支付1元。

「波士頓龍蝦+火烤豬肋排」餐盒。（台北君悅酒店提供）

此外，KKday還推出使用國旅券的「券後價」優惠，花99元就能深度遊覽台灣山海秘境，並祭出5星飯店與特色親子住宿快閃折扣，下殺17折至66折不等，台北萬豪酒店、台北老爺大酒店、Xpark豪華海洋系眠旅、夜宿屏東海生館等熱門住宿都能選購。

KKday推出新竹山上人家1日遊的振興五倍券優惠商品。（KKday提供）

易遊網據銷售數據顯示有超過8成旅客使用國旅券訂購飯店，因此，易遊網加碼祭出最高500元APP訂房金，於結帳輸入指定代碼就可以直接再折一筆；此外，於易遊網APP使用國旅券下單，還能獲得「星巴克電子飲料券$150元」。