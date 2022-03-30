北市警局30日公布122名中高階警官人事異動，其中台南市警局長方仰寧之妻，現任少年隊隊長的邱子珍，因公積金使用問題遭檢舉、約談，此次改調市警局犯罪預防科專員的非主管職務，隊長職缺由中山分局偵查隊長郭建成升任，頗受外界關注，122名官警預於4月1日周五離、到職。

此次調整是局長楊源明繼任後，幅度最大的一波人事異動，少年隊長邱子珍及婦幼隊長張櫻嬌，此次職任都有異動，分別調任市警局專員及保安大隊副大隊長，職缺由原中山隊長郭建成、中正一督察組長李秉蒼接任，外界點評，楊的調整著重資歷、績效等公平原則，另為打擊幫派犯罪，也推動刑事專才的活化，不少偵查隊長都獲得升遷。

北市偵查隊長在此波人事中亦有大幅調整，包括中山林弘基、松山蔡致然、文山一曾逸群、文山二袁雲澂，刑大偵一隊曾文勇，原任文山一隊長的葉錦洲，因發生酒後咆哮派出所警員事件，被調任市警局通訊隊管理組組長。

其他重要職務計有：保安科科長于增祥、保防科科長林基田、行政科長王清海、士林副分局長蔡煉勇、內湖副分局長許卜仁、交大副大隊長鄭榮安。

信義督察組長陳志傑、文二督察組長吳國鍵、中正一督察組長張翊軒、捷警隊督察組長張育豪、中正一交通組長林榮峰、松山交通組長鄭培淩。

中山一所長高詮恩、安和所長楊開琮、思源所長康嵥、大直所長周仲德、後港所長方定工、南港所長林承緯、和平東路所長楊進華、羅斯福路所長陳謙時、西園所長王崇倫等。