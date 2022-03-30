《大新聞大爆卦》

俄烏戰爭開打逾1個月，雙方前展開第5輪談判，美國國務卿布林肯卻認為，俄烏談判其實並沒有實質進展。前民進黨立委郭正亮表示，俄羅斯就是看準美國、北約不出兵，可以跟烏克蘭耗；戰爭再繼續下去，烏克蘭受傷最重。

郭正亮今(30日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，俄烏戰場是在烏克蘭，每天都有生命財產的流失，烏克蘭現在已經損失2千到3千億美元，還在累加中。而且美國擺明不出兵、北約也不出兵，烏克蘭手上的武器只有打巷戰，根本沒有機會真的突圍。

郭正亮接著指出，烏克蘭小戰場有機會贏，因為俄羅斯統帥有笨的時候，也許被烏克蘭幹掉。但小戰場贏，不足以翻大局，再這樣下去，烏克蘭受傷一定最重，因為戰場就在你家。

郭正亮認為，俄羅斯就是看準美國、北約不出兵，就可以跟烏克蘭耗。俄羅斯對哈爾科夫並不會大打，而是圍堵哈爾科夫，比如斷水電、斷糧，哈爾科夫受得了嗎？時間一旦拉長，俄羅斯佔上風，對烏克蘭不利。另外，烏克蘭難民已經接近400萬人，人數若再增加，波蘭、歐盟恐怕也受不了。