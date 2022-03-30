台中市府客委會主委江俊龍慰問邱夫人楊麗琴執行長。（客委會提供）

東勢區名歌手邱晨日前辭世，中市客委會主委江俊龍感念慰問 「就在今夜」成絕響！台中東勢知名歌手邱晨(本名邱憲榮)於3月24日辭世，江俊龍代表市長盧秀燕至邱晨靈前慰問致意，感念他於台灣樂壇的卓越成就及對客家語言文化的推廣。

江俊龍表示，1999年東勢因921大地震造成嚴重傷亡，歌手邱晨當時便積極投入災後重建，還結合同好成立「台中縣東勢鎮愛鄉協進會」；他也自創手染品牌「細手物染」， 為高齡失業婦女、新住民等創造就業良機，習得一技之長。

江俊龍說，邱晨為家鄉創作〈龍安橋之 戀〉、〈羊妹妹十八歲〉等，是東勢人特別熟悉的客語歌曲，他還參演過首齣以大埔腔 發音的客家電視單元劇《春天愛唱歌》；去年底江主委才和邱晨在石岡區公所辦理的客 家歌謠比賽同台，未料竟成永別，昨日特別代表盧市長慰問哀悼。

邱晨大學時期即創作多首知名校園民歌，曾以〈相思〉獲作曲類金鼎獎， 更於1981年成立搖滾樂團「丘丘合唱團」，紅極一時。他創作豐富，〈小茉莉〉、〈看 我！聽我！〉、〈誰來海邊〉、〈風告訴我〉、〈就在今夜〉、〈為何夢見他〉、〈旋 轉木馬〉、〈河堤上的傻瓜〉、〈走過這一季〉、〈告別特富野〉等作品廣為人知，一 生最自豪用吉他自彈自唱創作音樂。

江俊龍強調，邱晨的離世讓人感到不捨，非常感謝邱晨及其夫人楊麗琴女士對客家文化的奉獻，楊夫人早期和邱晨一起創立東勢愛鄉協進會，透過鄉親的力量投入布染及客家服飾的創作，協助在地婦女習得一技之長，精神令人感佩。

客委會邱晨慰問