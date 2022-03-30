葉家妤代言娘家蓓朵娜產品。（娘家蓓朵娜提供）

葉家妤代言娘家蓓朵娜產品。（娘家蓓朵娜提供）

葉家妤（右四）擔任保養品代言人，好友波波蓁（左起）、賴芊合、羅巧倫、老公陳宇風、郭亞棠、顏曉筠、胡嘉愛齊站台力挺。（娘家蓓朵娜提供）

葉家妤30日代言保養品，老公陳宇風帶玫瑰花束驚喜現身，讓她驚喜到當場飆淚，夫妻倆還當眾親吻放閃！被問到奧斯卡威爾史密斯打巴掌事件，若碰到其他人攻擊自己家人，會如何反應？陳宇風說自己也是天秤座，「如果他不是第一次，是我的話，我應該也是會上去警告，不至於動手，但是會當場斥責。」

162公分的葉家妤結婚生女息影期間曾經胖到65公斤左右，之前鏟肉10公斤回歸8點檔《黃金歲月》，瘦回未婚前的好身材。她坦言之前也曾被攻擊發胖，有次帶小孩上課，有人問她「葉小姐，原來妳沒有出來拍戲，因為妳懷第三胎喔」，讓她難過得回家爆哭。老公則說她會胖很多是因為太幸福了。

她感慨地說，「說真的，帶孩子太融入家庭真的不覺得我胖，可能還有老公的愛並沒有因為我身材走鐘而缺乏」，只是她也真的沒想到可以再因為復出拍戲瘦10公斤。現在是連老公陳宇風都說「她不能再減輕了」，怕她衣服會太鬆。連女兒也發現她瘦很多，騎車載女兒時，女兒抱著她的腰會問「媽媽妳是不是又瘦了」，小學四年級的大女兒已經快跟她一樣高，衣服都快可以共穿了。

她暫別《黃金歲月》已半個月，「我覺得很好！我是享受當下的人，當我有假可以休就是回歸家庭。」除了又恢復買菜的家庭主婦生活，開始健康飲食後都自己下廚，盡量讓家人都吃原型食物，也突然有很多時間開始安排家庭旅遊。

對於夫妻倆在台上放閃親吻5秒，葉家妤笑說只是小菜一碟，平常在家裡每天都膩在一起，連小孩都會翻白眼，但他們覺得家庭教育很重要，要讓小孩在充滿愛的環境下長大。聊起婚姻經營，葉家妤說他們平時不吵架，「有一天發現我們在吵架，我還笑出來，就知道我的心已經釋懷了，我又成長了。」

對於暫時登出《黃金歲月》，她說也很想念大家，只是剛好戲寫到角色生病出國醫治，這就是戲的流程，她也希望盡快回來跟觀眾見面，因為連網友都說劇中女兒莉莉每天都想媽媽都在哭，私下的她真心疼愛小童星，透露已經為她準備好兒童節禮物，也幫自己兩個女兒準備了書包等禮物，昨天提早拿到禮物，兩個女兒開心得「跳躍式」去學校上課。是否擔心劇中老公崇輝被剛加入的廖苡喬搶走？她笑說：「我比較擔心莉莉被搶走！」

葉家妤的好姊妹淘羅巧倫、郭亞棠、賴芊合、顏曉筠、波波蓁、胡嘉愛等人也盛裝出席娘家蓓朵娜代言活動，為她站台，羅巧倫表示超羨慕葉家妤，因為她婚姻幸福美滿，期許自己也朝她的方向努力，桃花朵朵開；郭亞棠說葉家妤就是自己的目標，看到姊夫當眾親葉家妤，自己也感動到快哭了，希望早日找到另一半；賴芊合在《黃金歲月》飾演葉家妤經紀人，她說在梳化間看到陳宇風打電話來，他們兩人就像在台上一樣放閃，完全不顧旁人眼光，讓單身一族超羨慕；顏曉筠開心從葉家妤臉上感覺到大家的每一份愛，也喊話單身姊妹們，要一起努力往幸福之路前進。胡嘉愛說只要看到葉家妤在休息室眼冒愛心，就知道她是在跟老公陳宇風聊天。