（保誠人壽攜手基隆市與新北市推動兒童理財教育三年有成，頒發金牌學校認證給連續三年推廣CHA-CHING兒童理財教育的基隆市信義國小。左起為基隆市信義國小校長潘志煌、保誠人壽總經理王慰慈。圖／保誠人壽提供）

CHA-CHING兒童理財教育計劃起源於2011年，保誠亞洲公益基金針對全亞洲所做的一項大型研究計劃，這個針對7個國家與超過3,500位家長的調查發現，95％的家長皆認為孩子應該學習理財觀念並具備理財技能。因此，保誠亞洲公益基金推出了CHA-CHING兒童理財教育計劃，透過有趣易懂且兒童喜歡的素材，系統化傳授「收入」、「儲蓄」、「消費」和「捐獻」觀念，教導孩子具備在金錢決策時要運用到的觀念及知識。

保誠人壽長期關注兒童生活、理財、安全教育、保護等多元議題，將CHA-CHING兒童理財教育計劃引進台灣，期望能夠幫助台灣孩子擁有更多的知識與能力，以因應台灣日趨高齡化與少子化的社會挑戰。同時自2018年起，將CHA-CHING結合108課綱，設計成符合在地需求的教案，並從2019年起，與基隆市、新北市合作推動三年種子計畫，至今已於18所小學紮根、傳授超過3萬名兒童理財知識。日前保誠人壽總經理王慰慈也頒發金牌學校認證給基隆市信義國小，感謝其連續三年支持推動CHA-CHING兒童理財教育。

保誠人壽總經理王慰慈表示，近年來常常聽到財商和理財力，其實不只大人需要有正確的理財觀念，小孩子也需要從小開始培養，了解『需要』與『想要』的差別。保誠人壽深耕台灣，發揮金融保險專業、推動理財教育，並與政府、教育單位及出版業合作，培育兒童理財教育師資，將正確的理財知識傳授給更多孩子。」

基隆市教育處處長杜國正表示，兒童理財教育不僅在教孩子理財，也是生活必備的品德及素養教育，對人生有長遠的影響。感謝企業挹注資源，期待經由率先導入理財教育的學校樹立典範，吸引更多學校與教師響應，幫助孩子培養正確的金錢觀念。」

保誠人壽除了在台灣推廣兒童理財教育，亦長期關注兒童安全、健康、教育等多元議題，透過「i寶—保護兒童 誠就未來」倡議行動，發揮思維領導的企業社會責任，呼籲社會大眾一起關注兒童議題，共創一起好幸福的社會願景。