藝人「151」林彥君被譽為「被演藝事業耽誤的運動員」，曾騎越野車摔到臉受傷仍不屈不撓；去(2021)年底前完全不會游泳還曾練到溺水的她，26日參加XTERRA Taiwan越野三項，海泳雖是最後一位上岸，仍以5小時49分24秒完賽，繼KOM台灣自行車登山王挑戰、全運會後，又完成一個「不可能的任務」。被朋友虧「151不會游泳還不是完賽」的林彥君今(30)日PO完賽感想長文，還自爆她忍不住在路邊「放尿」的糗事。

151今(30)日在臉書分享完賽感想：「第一次參加三鐵，一切都很新鮮。賽前在小灣用歐批龍綁著游泳圈練習好幾次，確認自己可以沿著線不會游歪，累了可以抓浮球，使我安心許多，沒想到比賽的線大概只有平常的1/3粗度，時而飄在海面上，時而在很底的地方，剛下水時水很濁，我完全看不到線，漂浮了兩下，趕快再回到岸上，確認線在哪裡，浪一直打來，我抓著線，讓自己先浮在海上，免得一直被浪衝打。」

但不擅長游泳的她終究被甩在後面：「只剩我一個人在海上，看著一艘一艘sup向我靠近，以為自己要被大白鯊包圍獵捕，心情很不平靜，趕快先確認自己有沒有月經！喔！對！因為游在我前面的人都上岸，沒人擋開水母，所以水母一個親了我臉頰，一個親吻了我的腿腿，舒麻了一陣好像也沒事，怕的人最好今年好好練游泳跟上大家！終於游上岸，所有人夾道歡迎，以為自己是第一名，我是第一名沒錯，倒數第一！」

來到她擅長的登山車項目：「親眼看過我溺水的朋友，騎車路上遇到，都先替我開心我終於游完，然後就被我開心的超車了！」但仍有狀況：「甚至途中樹枝絞進碟盤，Linda還幫我一起解除故障，Vivian在補給區還幫我淋冰水，好有被愛的感覺！往後的補給站我也學志工丟冰塊，難道是我太貪心，丟太多，艷陽下，冰到我覺得快凍傷，拉了幾下衣服，冰塊全滾到胯下，更尷尬，除了凍傷，還不能坐坐墊，趕緊停車拉褲子把它們抖出來！全被姐妹們看到了！」

跑步項目也比過去進步：「去年跑步一直被超車，今年反而還超了別人！」但最糗的來了：「難道其他鐵人都沒有尿尿的問題嗎？跑到一半我真的好想尿尿，所以沒辦法核心出力，想說太陽這麼大，會不會曬乾就不想尿了？真的異想天開！但尿尿好麻煩，要脫的東西好多，脫下來又不知放哪？我看看里程數，覺得快到補給站，路旁衣服也沒脫，就直接蹲下來，想說腳站很開不會被噴到，一站起來全流了下來，越不想發生的事就會發生，一位跑者就從旁邊經過，關心我有沒有事，難道要說我在尿尿，他會跑得更快嗎？當然是說我休息一下！然後我就殷殷期盼補給站快點到來，我可以沖冰水，所以志工跟我說再1～2分鐘到，結果跑超過五分鐘都還沒到，我真的心急如焚！」

爆笑糗事還沒演完：「賽後楊姊給我大大的擁抱，結果一陣風，鼻子搔癢，好想打噴嚏，但她抱著我，好說歹說也得忍住，我忍！忍！忍！然後楊姊就說：『不要哭不要哭⋯』哇～美麗的誤會，這麼感性的時刻，要跟楊姊解釋事實嗎？」

最後林彥君得意地表示：「這次的XTERRA 歷險記我以為我激勵了很多人，但看起來好像是害了好多人！因為好多人都說：『我不會什麼什麼的，不能參加！』朋友就會回：『151不會游泳，還不是完賽！』賽後，朋友提醒我：『你是第一個完賽越野三鐵的藝人耶！』我：『「是喔！我是藝人？』哈哈哈哈哈～」；網友一片佩服讚聲：「有回憶就是開心，讚的啦！」、「人真的潛能無窮，幾霸分」、「尿尿那段好有趣」、「我明年+1」，1小時瞬破3,700多讚。