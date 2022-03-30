烏俄戰爭引起民眾對國防議題關注，桃園市警局指出，目前桃園防空避難設施5587處，主要是地下室為主，民眾可至警方官網查詢。但這些地方僅有演習、戰時，國防部發布管制疏散命令才可進入。

桃園警分局表示，因為烏俄戰爭，國防議題讓民眾相當關心，近日也不少民眾打電話到派出所詢問，桃園的防空洞靠近哪裡？警方解釋，簡單分類是指有地下室就算是防空避難設施。

警方說明，建築技術規則建築設計施工編第140條規定，「凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備。」若民眾要查詢相關資料，利用警政服務App查詢，或者到桃園市政府警察局官網的防空疏散避難專區查詢地點，不過若使用App，可以結合手機定位，方便查詢最近的防空避難地點。

員警也說，防空避難設施由警分局保民組負責，細分則是由管區員警負責，需要定期檢查是否有無堆放雜物等規定。警方也提醒，防空避難設施多位於大樓地下室，屬於私人財產，未經過所有權人同意，平時不能擅自進入查看，只有在防空演習、戰爭，或者國防部發布管制疏散命令後，才能開放進入避難。不過平常仍要了解生活環境周遭防空地點，避免事故發生時不知道要到哪避難。