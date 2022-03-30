工業用蝶閥大廠捷流閥業因石化及船舶等行業客戶擴建新廠或增加產線而受益，去年合併營收23.99億元，創歷史次高，EPS攀升至8.04元，改寫史上新高，30日董事會決議每股配發現金股利5.75元，股息配發率71.52％，連續2年配息率超過六成，以收盤價90.5元計算，現金殖利率6.35％。

捷流30日董事會承認去年財報，去年合併營收23.99億元，稅後淨利3.15億元、EPS為8.04元。董事會決議每股配發現金股利5.75元，股息配發率71.52％，以收盤價90.5元計算，現金殖利率6.35％。

捷流指出，捷流因客戶訂單需求、拉貨動能同步攀升而受惠，加上捷流不斷深化產線自動化生產比例，產能稼動率維持高檔，不畏去年包括疫情、原物料、航運等市場不確定性因素干擾，是去年獲利逆勢續飆新高的主因。

捷流指出，捷流憑藉齊全工業閥門產品線及深化集團垂直水平整合，達到鑄造及加工上游供應鏈綜效、軟硬體系統整合的競爭優勢，可針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向，有效提供專業流體控制解決方案服務能力。

捷流表示，近年工業自動化、安全工安意識趨勢等，捷流生產的自動控制閥門產品，進一步擴大客戶服務廣度，挹注2021年整體毛利率、營業利益率皆分別攀升至33.56％、18.38％水準。