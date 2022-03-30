主要客戶NIKE、LULULEMON等全球品牌廠財報優於市場預期，國內主要成衣廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）指出，主要客戶庫存仍在安全水位，下單動能持續，手中訂單能見度已到第三季，目前主要客戶下單量仍有成長，2022年營運成長目標仍看2位數。

NIKE日前公布2022會計年度第3季度財報，表現優於市場預期；Lululemon財測也優於市場預期，盤後股價大漲。

Lululemon為儒鴻前2大客戶；儒鴻指出，Lululemon將持續積極開發輕薄、舒適、透氣等機能性布料，儒鴻將維持與客戶緊密度，爭取高毛利訂單。

儒鴻指出，目前訂單能見度已達第三季，今年前3季的訂單動能仍呈雙位數成長，內部對2022年營運有2位數成長的目標並未改變。

聚陽今年1、2月合併營收都創同期新高，累計前二月合併營收54.15億元，年成長29.3％。

聚陽第三季的訂單正在洽談中，其中7月部分已滿。聚陽表示，近期市場確實擔憂，下半年成衣代工產業營運景氣成長動能會減弱，但現在接單已到7月，品牌客戶的需求還是不錯，前5大客戶訂單量增加的幅度都有2位數。

運動服飾短纖布廠冠星指出，主要客戶耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）、Gap等品牌客戶，今年釋單成長明確，訂單能見度已到年底。

雖然市場、法人對全球通膨可能帶來對服飾消費需求減緩，成衣廠下半年的營運成長受到衝擊而停滯；儒鴻、聚陽表示，全球品牌服飾廠為分散風險、降低庫存，近一年來的下單模式都以「集中、一站式購足」，要求供應鏈生產基地分散。而這對儒鴻、聚陽在爭取訂單上反而享有優勢。