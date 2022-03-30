預拌混凝土主要原物料水泥、爐石粉、砂石及運輸，受到料源減少、油價飆漲等因素，近期漲聲蠢蠢欲動；預拌混凝土公會30日指出，包括水泥、爐石粉、運輸等所有價格都上漲下，預期，此次預拌混凝土的漲幅一定會在10％以上。

預拌混凝土原料成本包括水泥、灰飛、爐石粉、砂石等「直接材料」，占總成本約79％。另外，包括運輸費用、直接人工、銷售費用、管理費用及間接費用等，則占整個預拌混凝土成本的21％。

受到煤炭、油價上漲，成本增加；加上進口水泥因海運、運價造成供給減少，水泥業者指出，反映成本，當然不排除調整售價。

市場指出，水泥生產主要成本煤炭價格飆漲，近一年來，漲幅已超過50％以上；油價也已飆破100美元，水泥價格一定漲。預估，漲幅應有1成。

占預拌混凝土成本超過40％的砂石，國內目前市場供給雖不缺；不過，在油價上漲、運輸成本增加下，且，進口砂石數量大減，也將造成砂石價格會有小幅度的上漲。

國內爐石粉主要供應廠近期上游料源減少；且，進口爐石粉的數量也因海運、運價等因素而縮減；預拌混凝土公會指出，在供給減少下，近期供應商也喊出價格要調漲的訊息。

另一項影響預拌混凝土成本的因素，就是運輸成本的大漲；公會指出，除了油價飆漲，造成運輸費用增加。另外，交通主管機關，今年以來針對「白牌車」加強取締。而環保標準的提高，也增加預拌廠運輸成本的大幅提升。

另一個可能讓預拌混凝土價格上漲的「其他原因」，公會指出，就是市場需求增加。中南部科技廠辦、園區的開發，以及帶動的房地產市場景氣熱絡，已讓預拌混凝土廠出現近十多年以來的榮景。

預拌混凝土公會統計，2021年，國內預拌混凝土的出貨量高達4300萬立方米以上，是近十幾年來的高峰。預期在科技廠辦案量持續增加、中南部房市熱絡、前瞻計劃預算加碼下，2022年預拌混凝土的出貨量還會比2021年成長。

在所有原物料價格都蠢蠢欲動下；預拌混凝土公會30日強調，預半混凝土調價已「箭在弦上」。只待原物料供應廠開第一槍宣布漲價，預拌混凝土價格就會連動。