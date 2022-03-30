台東大學美術產業學系3位女大生打造飛彈擺放校園中，引起話題。（劉奇霓提供／莊哲權台東傳真）

「俄國的飛彈打偏了？」，俄烏戰火仍持續中，台東大學校園日前出現1枚俄羅斯「匕首高超音速飛彈」引發話題，打造「偽飛彈」的美術產業學系3位女大生說，現今世界許多事都被大眾所「漠視」，希望這件作品能給人們更多省思。

台東大學人來人往的交通要道上大樹旁，斜倚著1枚高405公分的飛彈，除了引起師生議論以外，也讓交通動線略有阻礙，有學生會停下腳步拍照打卡，有人笑說要請未爆彈處理小組。

俄烏戰火持續延燒，台東大學美產系二年級3名女大生劉奇霓、李沛玹、林暐婷巷緊扣國際時事，在「當代跨領域藝術」課程中，用紙板、鋁線、木材角料等，花了1星期時間製作這枚飛彈，還故意做得有點弧度，學生說，要以詼諧方式呈現她們所要表現的議題。

女大生飛彈小組表示，該作品取名「漠視」， 想要表達的是，現今世界有許多事情都是被漠視的，人們只要事不關己，通常不會做出任何反應，只有在自己的權益受損，有切身之痛時才會「看見」，像是俄烏戰爭影響到油價，大家才會去重視，即使從媒體獲得許多戰爭資訊，久而久之也會淡忘。

因此，她們將代表戰爭的飛彈帶進校園，並擋住學生平時必經之路，因為擋到自己的方便，也擋住了學校的管理，這時才會有人去重視、討論甚至提出申訴。

女大生指出，她們在28日清晨6點就無預警地將飛彈搬到校園路口，但因為未向學校事先申請，當天晚上撤走時，3位創作者帶著飛彈在校園快閃1圈，最後回到藝廊展出。

她們說，展出過程中也記錄學生們的反應，有人認為校園出現飛彈的議題很大膽，也有人認為是校風自由的呈現，更有人覺得是對權力的挑戰，希望這枚飛進校園的飛彈，能帶動更多的思考。