你為自己最愛吃的食物投票了嗎？由千禧之愛健康基金會發起，偕農糧署、國民健康署主辦之「食物明星賽」已於3月23日起跑，首日投票競爭激烈，六大類食物中全台民眾最愛吃的水果類及蔬菜類食物分別由香蕉及高麗菜(甘藍)奪下榜首；最少吃(挑食)的第一名則為榴槤及紅鳳菜。

千禧之愛健康基金會於2021年發起公益營養教育活動「我的餐盤 我的健康色」，今年為讓全國民眾有機會用營養觀點了解自己最愛吃與最少吃的六大類食物，並學習均衡飲食、營養份數原則，特地邀請農糧署及國民健康署聯合舉辦為期兩週(3月23日至4月5日)、趣味性十足的「食物明星賽」。

民眾只需上網登入票選網站六大類食物場館，依個人喜好投給最愛吃與最少吃(挑食)的食物，網站即會依國民健康署「我的餐盤」圖像自動幫民眾組合出個人的健康專屬餐盤，還可抽超商六大類食物對應的健康商品免費試吃。為了幫助民眾進一步認識各類食物，主辦單位還特別在投票頁面中設置篩選功能，民眾可透過此功能了解台灣在地生產的蔬菜、水果品項有哪些；也可考考自己或家人朋友，像是玉米、芋頭等常被誤認為是蔬菜的全榖雜糧類，或是分屬蔬菜類及水果類的大番茄和小番茄，是否都能正確分類呢？除了大人可投外，主辦單位還特地設置了兒童蔬菜館、豆魚蛋肉館，讓爸媽可為學齡前的寶貝表達最愛吃與最挑食的菜菜與肉肉到底是什麼。

為讓網路投票更踴躍，千禧之愛健康基金會也再度邀請去年即為「我的餐盤 我的健康色」擔任健康大使的體操國手李智凱、空手道國手文姿云、超馬選手林義傑、排球國手陳菀婷、職棒選手唐肇廷，再加上今年新加入的射擊國手吳佳穎為六大類食物錄製影片催票。其中李智凱點名自己最喜歡吃國產菠菜，唐肇廷也表態最愛台灣鳳梨，希望大家在學習均衡飲食的同時，讓更多票數集中在台灣食物，一起用行動支持在地農產進入全民最愛吃的食物排行榜。

主辦單位表示，目前已有超過1.4萬人次參與投票，而六館最愛吃的食物中，白米飯、芭樂、地瓜葉、雞蛋、鮮乳、腰果等人氣都很高；最少吃(挑食)的則有雞絲麵、木瓜、油菜、黑豆、羊乳、銀杏果(白果)入榜；一般民眾喜好兩極化的香菜、苦瓜、青椒則還未進入前5強，也很令人意外，但排名每天趣味變動中。