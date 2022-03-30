俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與中國外長王毅今天（3月30日）在中國安徽屯溪市會談。據《香港01》引述俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫向王毅通報了俄羅斯特別軍事行動以及俄烏談判的進展情況，還提到這已是與中國外長的第二次會面，凸顯定期對話的力度和信任度。中俄雙方均指出，美國及其盟友對俄羅斯實施的非法單邊制裁將適得其反。

拉夫羅夫與王毅會晤時表示，俄羅斯對俄中關係穩定和可持續發展感興趣。「我方對我國同中國關係穩定和可持續發展感興趣。我們兩國領導人就此達成一致。今天我們將考慮採取具體步驟，使所有這些協議逐步得到執行。」

拉夫羅夫稱，「我們正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段。我相信，在這一階段之後，國際形勢將大為明朗，我們將與您們一道，與我們其他志同道合的國家一道，走向多極、公正、民主的世界秩序。」

俄羅斯外交部在會談結束後發佈消息稱，雙方討論了一系列全球和地區性重要問題，包括阿富汗、中亞、伊朗核計劃以及朝鮮半島等當前局勢。「雙方指出，美國及其盟友對俄羅斯實施的非法單邊制裁將適得其反」。

王毅歡迎拉夫羅夫參加阿富汗問題鄰國外長會，認為這是雙方一次重要的戰略溝通機會。並指出，2022年以來，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持著正確前進方向，體現出堅韌發展趨勢。