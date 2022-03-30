四座葛萊美獎得主、聲音設計師馬塞洛．阿內茲首度來台，他在雲門舞集新作《霞》裡擔任音場設計，他帶著舞者錄製生活周遭環境音尋找靈感，並依照舞作內容，設計演出現場關於聲響的每一個環節。

馬塞洛表示，過去他來台灣都只有過境，這次是真正地「登台」，和舞團的合作也圓了他的人生夢想，「我從以前就一直想要和舞團合作，這次終於成真了。」

音場設計在國外行之有年，近期台灣劇場也開始風行，聘用音場設計師，讓現場演出和聲響相關的內容能夠達到最好的效果。音場設計能和聲音設計、舞台設計、編劇、導演一起合作，一起讓作品有整體性。

馬塞洛表示，在舞台上所發出的每個聲音都要有意義，「純粹炫技是不需要的，聲音在舞作裡是無形的，既能創造氛圍，也能和舞作相互共鳴，呈現舞作內涵。」

馬塞洛是義大利裔，現在定居於紐約。他表示從小就對聲音充滿好奇，別的小朋友聖誕節要的禮物是玩具，「但我不要玩具，我要錄音機，或是所有能發出聲音的任何物品，就是我最好的玩具。」馬塞洛說，他7歲時有次聽黑膠唱片，「我還記得是披頭四的歌，那時我突然想到，為什麼一根針、一片唱盤就能發出聲音？我開始調整唱針角度，想要找到聲音的祕密。」

馬塞洛表示，他是在父親的鼓勵之下，知道自己可以從事聲音相關工作。2005年，馬塞洛參與哥倫比亞大學的契訶夫《櫻桃園》製作，首度擔任聲音設計，「這讓我發現一個美麗的新世界，也是我一生志業的開始。」

馬塞洛表示，和不同領域合作，不需要有限制，他希望能盡己所能，帶不同點子給別人。有趣的是，馬塞洛平常除了會錄製生活周遭聲音，作為素材，他還會製作電吉他，作為聲響實驗之用，他說：「自己做的吉他比較能碰觸靈魂。」疫情間他還開始經營手工義大利料理，少量製作，回應著他內在的義大利魂。