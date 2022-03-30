有著百年歷史的六龜區新威國小，學童的舞衣與舞鞋，因為反覆洗滌，已顯陳舊，清景麟教育基金會特選在兒童節前，為小小舞者送上新舞衣，並致贈全高雄市偏鄉國小，共計約5千名孩童，特製的童趣口罩，作為兒童節禮物。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪30日表示，多年來，親自走踏偏鄉學校，深刻感受除了軟硬體的支援，偏鄉孩童更需要的是陪伴，因此，持續推動基金會實際深入校園，看見需求，提供最實質的服務。

她說，坐落於美麗山城六龜區的新威國小，是一所有著百年歷史，披載濃厚客家文化的特級偏遠迷你小學，清景麟教育基金會實際走踏校園走進校園，發現穿戴在學童身上的舞衣與舞鞋，因為反覆洗滌已顯陳舊，因此，基金會特別選在兒童節前，為小小舞者送上新舞衣。

高雄市政府教育局督學沈素甜，30日出席捐贈記者會時表示，特偏地區的教育資源與支援，相對匱乏，清景麟教育基金會取之於社會、用之於社會，致力參與社會教育推展，其舉可嘉。

新威國小校長林淑芳，代表校方感謝清景麟教育基金會贊助整套服裝與舞鞋，她說，為了增加孩童學習視野與多元展能，新威國小於10年前，就成立了客家舞蹈，是六龜區唯一以「客家舞蹈」為發展的學校，每年都取得高雄市代表權，並在全國賽大放異彩，惟，表演服裝一屆傳一屆，時有不合身的困擾，再加上重複洗滌、縫補、褪舊，多已不堪使用。

林淑芳指出，清景麟教育基金會贊助整套服裝與舞鞋，讓孩子能亮麗登台，不僅增加孩子們的自信心，表現也越加卓越優異。

清景麟教育基金會表示，適逢兒童節即將來臨，基金會除了捐贈新威國小舞蹈所需服飾，另準備以基金會吉祥物麟萌為意象、特製的童趣口罩，送給全高雄市偏鄉國小學童作為兒童節禮物，「罩」護孩童健康，陪伴成長。