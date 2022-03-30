新光三越南西店韓國展登場，超過40家韓國道地美食連線。（吳奕萱攝）

新光三越南西店韓國展三養火辣雞餃子，推薦價399元。（新光三越提供）

新光三越南西店韓國展，重現韓國人童年必玩的「投壺」、「打畫片」傳統遊戲。（吳奕萱攝）

Old Soul Coffee Studio驚嚇悠悠軟餅乾，推薦價120元2入。（新光三越提供）

新光三越台北南西店，搭配今年初夏購物節推出「2022安妞！韓國展」，即起至4月17日於南西一館9F活動會館登場，此次邀請超過40家來自韓國的道地美食，推出多項初登場新品、小吃，訴求在台北就能逛到吃到最道地的韓瘋美食，預計本檔目標近千萬元業績。

此次參展的美食品牌，包括：爆紅網美咖啡廳「Old Soul Coffee Studio」的驚嚇悠悠軟餅乾、愛吃辣饕客不容錯過的「三養」火辣雞餃子、來自韓國海域的水產「Badasori」乾鯷魚，及南西獨家人氣新口味「Binggrae」咖啡牛奶等，眾多韓國道地美食，一吃體驗偽出國的想念。

此外，還有道地街頭大勢美食，像是旅韓必吃的老字號「新堂洞元祖」辣炒年糕及魚板、「濟州西歸浦飯捲」鮑魚飯捲、「校洞堅果炸雞菓子」韓式炸雞菓子、「酥酥脆脆現炸熱狗」原味炸熱狗，及「首爾

堅果糖餅」黑糖煎餅等。除眾多美食外，台北南西店也特蒐歐膩必買韓系保養品，如「LYCORIS濟州馬油」100%馬油多功能修護霜、「水美人小屋IOPE氣墊粉底」，與「T-POCKET」韓國設計師手機包等，讓消費者瘋韓流零距離。

新光三越台北南西店並於新光三越App獨家推出skm pay限定每日一物，使用skm pay付款，即可獲得獨家優惠價，最低下殺至5折。