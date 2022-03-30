30秒魔性片 冰淇淋機「擠出整坨物」網笑瘋：抱歉忍不住

「這個顏色，這個形狀…」網路上1段影片瘋傳，1輛冰淇淋機疑似故障，民眾在投幣使用後，冰淇淋機約10多秒後啟動，但出現的冰淇淋竟是「整陀」軟爛的倒在甜筒上，讓網友笑說「它可能也喝了早餐店的奶茶」；其他人也說「抱歉，我忍不住」、「那個粘稠度100」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享1段影片，1台超商的冰淇淋機器疑似功能異常，投入錢幣後等了約10秒才開始運作，但擠出的冰淇淋造型卻相當「詭異」竟是「一整陀」軟趴趴地在甜筒上，冰淇淋疑似已經融化，外觀看起來相當不雅觀；網友在貼文中笑說「它可能也喝了早餐店的奶茶」，意即拉肚子。

其他網友看見影片後紛紛留言「一口氣噴射耶」、「每次去IKEA用自動冰淇淋機 , 我都還怕會這樣」、「幸福來得太突然」、「看你可愛忍不住多給一些，希望你接的住」、「抱歉，我忍不住」、「加到滿出來，好像很划算的概念」、「這個形容太有想像畫面了哈哈」、「這個顏色，這個形狀，好像在哪裏看過」、「那個粘稠度100，好噁」、「前面那個醞釀感是相同的」、「通暢了，蘇湖」。