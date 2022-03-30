彰化縣二度蟬聯彰獲選教育部「整體閱讀力表現績優城市」，縣長擔任故事媽媽為孩童說故事。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣已經二度蟬聯教育部頒發「 整體閱讀力表現績優城市」殊榮。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

閱讀提供了精神食糧，彰化縣已經二度蟬聯教育部頒發「

整體閱讀力表現績優城市」殊榮，評比的指標是人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館次數、民眾持證比例等4項，在鄉鎮市方面，員林市、埔鹽和線西鄉也上榜了。

彰化縣政府多年來深耕，播種閱讀的種子，辦理多樣涵蓋各種年齡層的閱讀活動，包含彰化縣世界閱讀日、彰化夏日繽紛好讀節、彰化愛閱樂讀節、彰化閱讀節、彰化詩歌節，活動擴及全縣26鄉鎮市。 其中「書香彰化～與大師有約」已經連續15年，自2020年起更擴大巡迴縣內八大生活圈。

受到疫情，為了使民眾防疫閱讀不間斷，彰化縣政府與各公所攜手聯合於三級警戒休館期間推出「預約取書便利站」

，提供讀者線上預約，免入館快速取書服務，彰化縣亦是非直轄市最早購置及推廣電子書閱讀的縣市，電子書之會員數

、借閱冊數、每人借閱冊數皆為非直轄市第一。

這次教育部公布閱讀力表現，彰化縣鄉鎮市的表現也相當優越，風頭水尾的線西鄉，人均擁有冊數更高達4.13冊、人均借閱也多達3.22冊，在高於整個縣的平均值，全國也是名列前茅。埔鹽鄉民眾持有借書證的比例，更多達41％也教彰化縣平均值40％還高。

縣長王惠美表示，提升閱讀力，硬體、軟體雙管齊下，引領風氣，讓閱讀豐富心靈，充實圖書館也成為城市裡的綠洲

，2019至2022年編列1500萬購書經費充實館藏，並改善24所公共圖書館。