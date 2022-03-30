隨著近日疫情又延燒，海外旅遊遲遲未開放，飯店餐廳以國人最愛的日本為主題推出活動吸客。長榮桂冠酒店(台中)咖啡廳自助百匯推出「日本美食節」饗宴，從前菜、主食、湯品及點心類都端出日本美食，並首度推出日本各地區的代表鍋物，更在每周都帶來不同的鍋物餉客。

長榮桂冠酒店(台中)咖啡廳自助百匯的「日本美食節」即日起至4月30日期間限定供應，從第1周開始，周周呈現不同的鍋物，如北海道的石狩鍋、本州島的飛鳥鍋、四國的水軍鍋及九州的水炊雞肉鍋；點心部分，主廚將來自青森縣的蘋果製成冰沙、生乳捲及長條蛋糕等美味甜點；每位880元+10%起，而4月到咖啡廳用餐，2位大人同行，11歲(含)以下孩童可享免費用餐。此外，用餐發票消費滿5000元即贈1個好禮，每周輪番推出1款，像是有青森特色睡魔燈籠、價值799元的限量日本津輕風鈴及可愛柴犬撲滿等。

長榮桂冠酒店(台中)咖啡廳自助百匯即日起至4月30日推出「日本美食節」。（長榮桂冠酒店台中提供）

長榮桂冠酒店(台中)也推出贈送房客日本小禮的限量「青森森巴住房專案」，主打免費升等與好禮雙重送，6月30日前預訂貴賓樓層高級客房，每房含2客自助早餐3838元起，可免費升等到12坪豪華客房，入住再贈送價值500元的點心坊「青森蘋果凍生乳捲」及限量日本津輕風鈴1組。

台南大員皇冠假日酒店把仿真的櫻花樹搬進「煉‧瓦」日本特色餐廳門口，並將櫻花入饌，推出4月限定的「舞·櫻花套餐」，讓饕客享用9道和風精緻佳餚，並以日本櫻花清酒作為餐前酒，營造在日本櫻花樹下用餐的浪漫氛圍。亮點菜色包含「和風鮑八寸」、「櫻雕薄刺身」、「海老煮櫻花麩」、「星鰻旬菜天婦羅」、「香煎牛小排」、「魚汁釜飯襯櫻花葉」等，湯品更有混合2種白味噌及1種紅味噌的「淺蜆紅味噌湯」，甜點則是粉嫩誘人的「櫻蕨餅」；「舞·櫻花套餐」每套2200元+10%。

長榮桂冠酒店(台中)推出「青森森巴住房專案」，贈送專案房客價值500元的青森蘋果凍生乳捲。（長榮桂冠酒店台中提供）

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「舞·櫻花套餐」中的海老煮櫻花麩。（台南大員皇冠假日酒店提供）

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