賴清德副總統今出席「111年全國社會工作專業人員表揚典禮」肯定社工人員貢獻，並表示，政府與第一線社工人員站在一起，將持續推動政策、投入經費，期盼社工與政府共同奮鬥，讓社會安全網更加完善。

賴清德致詞時指出， 4月2日是全國社工日，他非常高興受邀出席全國社會工作專業人員表揚典禮，除了要代表蔡總統感謝並恭喜在社會安全網第一線的所有獲獎同仁，也要祝福大家佳節快樂。

他說，社工工作充滿挑戰，不僅要具備專業，而且要有熱忱。今天獲獎的每一位社工，在第一線工作都超過5年以上，大家的熱忱、愛心，還有積極投入的精神，令人感佩。

他提到，擔任台南市長任內，台南市發生大地震，當時社工人員幫助很多失去親人及受到衝擊的家庭；後來發生的花蓮地震及高雄氣爆等，社工人員也都站在第一線，在各地幫助民眾，他要表達由衷的敬佩與感謝之意。

談及今年榮獲特殊貢獻獎得主－前內政部社會司司長邱汝娜女士，賴清德說，邱司長大學畢業後即投入社工工作，迄今已將近50年。早年在省政府工作時，建立了社工制度，以專業服務費聘用社工人員，並建立社會對於社工人員的敬重。邱司長長期投入偏遠地區，尤其是原住民部落的社會工作，獲得特殊貢獻獎可以說是實至名歸。

副總統認為，隨著社會越來越進步，社工的工作會越來越辛苦。希望能透過制度及結合社工力量，共同協助社會上需要幫助的人。因此，政府持續推動政策，期盼能減少社工師的工作負擔、提高待遇，並建立一套公正、合理的晉階評核機制，就是希望讓社工都能留在社福領域和政府共同奮鬥，讓社會安全網更加完善。

為強化社會安全網，賴清德說，擔任行政院長任內，政府推出「強化社會安全網第一期計畫」，並請林萬億政務委員及衛福部成立中央督導考評政策中心，協助地方政府落實與推動，3年投入近70億元，增聘約3000多名社工人員。

他說，而蘇貞昌院長續任後，也對外公布第二期計畫，讓規模更大、範圍更廣。希望社工人員都能了解，政府和他們站在一起，也期盼大家能共同為台灣社會需要幫助的人繼續努力。