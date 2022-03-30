80年代香港無線電視台力捧的「銀河十星」之一崔嘉寶（現改名：崔加寶），曾參選過1986年港姐選拔，是許志安的初戀女友，1995年拍完《情濃大地》便嫁富商周文曦而退圈。事隔26年，崔加寶回歸演藝圈拍網劇《逐流時代》，即便年過半百，外型還是很凍齡。

崔加寶就讀基督書院時，和許志安是同學也是情人，畢業後因求職不順，便抱持著試試看的心情報名電視台港姐招募，無心插柳擠進演藝圈，1988年成為無綫電視力捧的「銀河十星」之一，與郭富城、邱淑貞、李婉華、胡越山、李耀敬、李中寧、林穎嫻、邵仲衡和吳詠紅齊名。

崔加寶曾參選港姐，是TVB力捧的「銀河十星」之一。（圖／微博）

不過，崔加寶當紅之際果斷選擇婚姻，1995年拍完《情濃大地》便和晨曦足球隊班主周文曦結為夫妻，婚後生下2兒1女，專心在家相夫教子。直到去年（2021）崔加寶忽然現身AMM網劇《逐流時代》開鏡記者會，透露孩子們都長大、出國念書，所以復出拍戲，坦言有點不太習慣，自嘲是「最老新人」。

前天（28日）崔加寶再度出席《逐流時代》記者會，根據《明報》報導，崔加寶表示已28年沒拍戲，這次飾演麥明詩的母親，原本劇組要安排她們穿泳裝演出，崔加寶考量自身年紀不適合，嚇得差點辭演。不過現年54歲的崔加寶，留著一頭俐落的金色短髮，無論是膚質或是身形都保養得很不錯，跟年輕時比起來，更多了一份穩重與貴氣。