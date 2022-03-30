炎亞綸的「火火選物」KuchiKuchi法式夾心餅乾。（金馬提供）

服飾品牌50％紀念T-Shirt是影迷必收單品。（金馬提供）

QUEEN SHOP繽紛奇幻襪與影展形象頗貼合。（金馬提供）

2022金馬奇幻影展上周日於官網線上開賣，在影迷熱情支持下，已經售出超過3萬2千張票券，多達84場秒殺和即將完售場次，銷售率已達八成。為感謝影迷支持，影展期間將送出1萬多份好禮，堪稱最寵影迷的影展，每年都有驚喜，今年與19個品牌合作推出限量客製紀念商品及影迷專屬活動，再度引發熱烈討論。

金馬奇幻影展今年推出的14款限量紀念商品，包括以暢銷單品推出聯名款的服飾品牌50％紀念T-Shirt、連續7年合作的AQUAGEN聯名訂製氣泡水，以及女裝品牌QUEEN SHOP再度打造繽紛奇幻襪。台南在地的合成帆布行則是首度製作票券套，全球知名過濾設備製造商旭然國際旗下子公司「旭雅生活」再度設計和生產口罩，讓防疫兼具質感。

首次攜手金馬奇幻影展合作聯名商品的品牌，包含台灣運動品牌Fun Sport趣運動的按摩筋膜球、台灣香氛品牌Lilla Fé護唇膏、台灣匠人打造聯名融蠟燈品牌USERWATS、極富台灣味的禮品品牌來好茄芷袋，還有網路熱銷的知名生活風格品牌窩在家法蘭絨地墊、宜蘭知名梅花鹿生態園區斑比山丘的啤酒杯。

此外，《女人我最大》節目的時尚達人李佑群，也參與品牌「41度C」設計聯名蒸氣眼罩，還有藝人炎亞綸的自創品牌「火火選物」、簡沛恩與IBA世界甜點大賽冠軍楊嘉銘創立的「楊嘉明烘焙所」，分別推出蝴蝶濃心酥及KuchiKuchi 法式夾心餅乾讓觀眾一飽口福。

為感謝影迷的熱情支持，金馬奇幻影展今年將送出1萬多份好禮，有台中知名手搖品牌老賴茶棧飲品、AIWA日本愛華耳機及喇叭商品、樂檸漢堡早餐，還有全家便利商店Let's Café系列商品、myVideo「7天豪華月租免費看序號卡」。除此之外，影展特有的「天天送活動」，觀眾可憑當日票根於特定時間內領取Fami!ce全家霜淇淋1支。除了銷售一空的「滿場慶」會有贈獎活動，奇幻影展還有獨家「冷場慶」幽默地在購票最少的場次送上酷繽沙人人有獎。