美國達拉斯聯準銀行近期文章警告，美國房市出現「脫離基本面」的跡象，猶如2008年金融海嘯崩盤前的房產泡沫一樣。

外媒報導，達拉斯聯準銀行研究人員指出，「證據表明，從2000年初的榮景以來，美國房地產首次出現異常」。

研究援引他們與International Housing Observatory全球學者所開發、用於衡量房市繁榮的數據，該指標顯示，截至2021年第三季，美國房地產市場已連續5季顯示榮景，自此房價不斷飆升。

該指標基於人均可支配收入、租金和長期利率等經濟變量。他們發現，自2020年初以來，房價租金比飆升至脫離「基本面」所能解釋的範圍，同時進入房市榮景。

此外，與疫情相關的刺激措施使可支配收入大增，且由於人員流動限制而導致家庭消費減少，可能已經降低該指標的有效性，這表明房地產泡沫可能會比預期來的更早。

不過研究補充，單單透過房價收入指標來判斷房市泡沫，可能過於保守，房市榮景亦可能是買方擔憂錯過這波大行情，或是投資人更激進的投機行為；研究還強調，此次若房價修正，並不會出現2008年如此嚴重的經濟衰退。