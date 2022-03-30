清明節共4天連假，彰化縣警察局自2日至5日每日8時至16時止在重要的公墓和殯儀館，實施交通管制。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

清明節共4天連假，彰化縣警察局自2日至5日每日8時至16時止在重要的公墓和殯儀館，實施交通管制。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

清明節共4天連假，彰化縣警察局自2日至5日每日8時至16時止在重要的公墓和殯儀館，實施交通管制。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

清明節共4天連假，彰化縣警察局自2日至5日每日8時至16時止在重要的公墓和殯儀館，實施交通管制，管制路段及時間如下：

一、彰化市殯儀館(大埔路)：保持大埔、英士路口淨空，引導並分流掃墓車輛停放停車場，其餘車輛快速通過；殯儀館前路口及第二停車場前路口擺設交通錐禁止左轉及迴轉；另殯儀館停車場前後50公尺擺設交通錐，禁止路邊停車。

二、彰化市第二公墓(卦山路15巷)：管制汽車勿進入墓區，引導車輛進入培元中學停車場停放。

三、彰化市第二公墓 (安溪路618巷)：管制汽車勿進入墓區，機車不管制。

四、彰化市第六、七公墓(快官紗帽山)：禁止併排停車，加強疏導人車。

五、花壇鄉文德村黃氏宗親會對面公墓區：禁止併排停車，加強疏導人車，維持春山巷車流順暢。

六、花壇鄉第十公墓(三芬路)：加強疏導人車，保持路口淨空，引導車輛進入公墓停車場，維持三芬路交通順暢。

七、芬園鄉第二公墓(彰南路)：加強疏導人車，保持路口淨空，維持彰南路交通順暢。

八、芬園鄉第三公墓(碧園路入口處，只進不出)：於公墓碧園路入口管制車輛由員草路離開，維持入口單向通行。

九、芬園鄉第三公墓(員草路出入口，可雙向進出)：加強疏導人車，保持路口淨空，員草路出入口，可雙向進出。

彰化縣警察局彰化分局籲請用路人於清明連假期間提前規劃掃墓動線，並留意路況轉播或瀏覽彰化分局臉書上彰化地區公墓交通管制措施。