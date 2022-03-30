木棉王樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，樹齡相傳已有300歲。（李金生攝）

金門縣定古蹟「清總兵署」是觀光熱點，遊客穿梭來去。（李金生攝）

老木棉今年的枝椏不若往來緊密，但繁花綻放更顯疏落有致。（李金生攝）

金門木棉王是林務所編號001的列管老樹，定期進行健檢和修剪枝條。（李金生攝）

矗立於金門縣定古蹟「清總兵署」內，相傳樹齡已有300歲的木棉老樹，連日來綻放似火紅花，熱鬧景況讓慕名到訪遊客讚嘆：「好美喔!」

這棵由金門縣林務所編號列管，推估為東南亞最高大的木棉，有「閩南木棉王」、「金門木棉王」之譽的老樹，樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅原約430平方公尺、枝下高約5.5公尺。每年3、4月間盛開火紅花朵，掩映古蹟「清總兵署」的翹脊建築，十分賞心悅目。

當地耆老說，木棉王是官夫人自大陸內地引進幼苗，種植於衙門後花園圍牆內，幾百年來任由風吹雨打，依然屹立不搖，早年常有靈感的傳說，在曾經紅土滾滾、童山濯濯的金門島上，被視為「神木」、「神樹」。

老一輩的鄉親也相信，老木棉若當年紅花爆發，盛況過於往年，就是風調雨順的吉兆，八年抗戰重光那一年，木棉樹開得特別的火紅即讓人記憶猶新。

但繁花凋謝之後，大量棉絮隨蒴果迸裂四處飛散，最遠可飄到4、500公尺之外，帶給周遭居民許多困擾，不僅因為棉絮卡在紗窗、紗門，清理非常困難，也讓容易過敏的民眾引起不適，因此往年在5到7月間，家戶常要緊閉門窗，十分惱人。縣林務所自2016開始委請樹藝專家摘除蒴果和修剪枝葉，替老樹美容和健檢一下。

老木棉今年的枝椏不若往來緊密，但繁花綻放更顯疏落有致，自有人間四月天的另一番好風光，在網友大力推播行銷下，連日來有不少遊客專程跨海賞景，在老樹下自拍、小憩，也在樹隙光影間，品嘗一種悠閒和陶醉。

金門縣府觀光處提醒，木棉王花開季節正好是金門的霧季，霧氣瀰漫中溼氣沈重，尋階走訪老樹時，上下迴梯要小心路滑，也不要攀高拍照或倚靠木闌干，以免發生危險掃了興致。