大型跨域原創作品《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13、14日晚間7時30分將於衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重登場。（柯宗緯翻攝）

大型跨域原創作品《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13、14日晚間7時30分將於衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重登場。（柯宗緯翻攝）

大型跨域原創作品《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13、14日晚間7時30分將於衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重登場。（柯宗緯翻攝）

大型跨域原創作品《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13、14日晚間7時30分將於衛武營國家藝術文化中心戲劇院隆重登場。高市府客委會這次攜手榮獲國際肯定的在地傑出團隊新古典室內樂團，一同打造向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型劇場。

今日記者會由《笠山之歌》演出人員搶先演繹精彩片段，展現出音樂、舞蹈與文字共融之美，全劇內容論述鍾理和、鍾台妹當年因為同姓婚姻不容於家族，為了反抗封建意識出走中國東北飽受折磨，守護堅貞愛情的動人故事，正式演出時，也將透過光影投影與舞台上的人、事、物描繪出當時農村生活的景象。

客委會副主委鍾孔炤表示，透過六堆300年系列活動，讓文化色彩豐富的客家，以多元的形式、視角呈現，打破以往大家對客家的刻版印象，希望透過此次文學音樂劇場跨界融合的演出，喚起對六堆的共同記憶，同時認識客家現代美學。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，配合六堆300年慶典活動，高雄市以臺灣鄉土文學之父鍾理和及農民書寫作家鍾鐵民為主題，辦理「向鍾理和、鍾鐵民父子致敬」系列活動。

楊瑞霞指出，《文學音樂劇場-笠山之歌》以鍾理和、鍾鐵民的文選做為創作發想，希望透過當代音樂與文字想像的空間概念，對各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學的文選能展現於劇場，也能從中一窺細膩描繪人生百態、歷史尋根與原鄉生活的風貌，這齣籌備長達一年的作品絕對值得期待。同時也感謝客家委員會大力支持，讓優秀的客家藝文創作讓更多人看見。

本次作品由雙項入圍有劇場界奧斯卡獎之稱的《WSD 2022世界劇場設計展》及榮獲「國藝會Taiwan Top傑出演藝團隊」殊榮的新古典室內樂團製作，由藝術總監陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院長期駐館藝術家樊宗錡為導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由王瓊玲老師，舞台設計則力邀榮獲國家卓越建設首獎的趙建銘建築師操刀，打造黃金陣容。

演出人員除了由新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，更邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、留美男中音張淳菡、留奧男高音林義偉，以及傑出新生代舞者演員、合唱歌手共同演出。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，近年來積極以音樂為出發，致力於《有界無域》的創作理念，集結臺灣傑出的設計及表演人才，持續創作具論述與哲思之跨域作品，期待透過大型跨域交融，呈現超乎想像的新美學形式，傳遞來自臺灣客家的藝術新能量。

《文學音樂劇場－笠山之歌》4月13(三)、14(四)日晚上7時30分於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，邀請民眾欣賞這齣結合當代音樂、文學藝術、舞蹈肢體、新媒體及空間美學的跨域作品，感受來自笠山文學音樂劇場的獨特美學與感動。購票請洽OPENTIX售票系統，或洽新古典室內樂團粉絲專頁獨享購票優惠！