炎亞綸表示很滿意自己的胸肌。（粘耿豪攝）

炎亞綸也吐露胸肌太大的困擾。（粘耿豪攝）

炎亞綸今（30日）出席醫美活動，西裝外套裡一絲不掛，胸肌、腹肌若隱若現。主持人Sandy現場質問炎亞綸，她婚禮當天為何他西裝外套裡沒穿，性感搶鏡，他笑說當時已使用醫美技術，「妳也知道我很需要觀眾。」表示Sandy老公很帥，想與他並駕齊驅，讓Sadny笑回：「你比較好看，他就是高。」

被問西裝外套裡沒穿已成招牌？炎亞綸困擾解釋：「如果胸肌太大的話，內搭真的很難。」稱演員很難取決於胸要長多大，以至於有些衣服不適合，他說目前最自豪胸肌，「現在是中偏大，有時衣服需要重新買。」還稱若身材練得更好，不排斥拍寫真集，尺度最大可到只穿內褲、泳褲。

炎亞綸透露參加吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》時，體力不支，核心肌群顯得有點弱，因此下決心鍛鍊體魄，不僅飲食控制，找回健身習慣，還得靠醫美機器，才能成為體態管理大師，還補充說：「男生的腰力也要夠力！」

此外，他和阿本的緋聞傳了多年，阿本日前曬出替炎亞綸的台大退休醫生爸爸吳明修慶生，立刻掀起外界熱議。炎亞綸表示其實是每一年阿本都會替爸爸慶生，但之前很容易拿來被大作文章，變得小心翼翼，「有點委屈我的朋友。」

他稱現在比較沒那麼多芥蒂，對於之後2人可能一同出席活動或曬合照？炎亞綸透露阿本顧慮比較多，「他很介意被別人亂說。」強調2人只是好朋友。