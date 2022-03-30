台中有名正妹因弟弟帶友人歐姓男子回家，3人於住處飲酒後，正妹當晚與男友吵架，歐男趁其機會，藉酒意性侵正妹2次，於隔日早晨再性侵1次；正妹弟弟因怕被毆打，不敢抵抗，當場看著姐姐被性侵2次，隔日還順從歐男旨意去買早餐，姐姐則再次被性侵得逞；法官依強制性交罪2罪、強制性交未遂罪，判處歐男應執行有期徒刑3年8月。

依據判決書記載，一名女子阿芳(化名)與弟弟經友人介紹認識歐姓男子；110年9月中旬晚間，歐男與阿芳弟弟在台中市某車站相遇，他便用阿芳弟弟手機撥打微信邀約阿芳出門未果，於是跟著阿芳弟弟回到住處，3人便在住處3樓房間飲酒聊天。

將近凌晨時，阿芳因與男友吵架，心情不好，歐男見機不可失，便躺在她身邊，藉機聊天強吻她，還把手伸進內褲指侵、性侵得逞，之後，她竟見弟弟跑出去買飲料，待弟弟回來後，她又被毆男拖下床，被脫去內褲性侵成功，2次弟弟都全程在場。

隔日早上，阿芳因被鬧鐘吵醒，歐男也順勢起床，歐男要她的弟弟去買早餐，趁其空檔，歐男脫去她的內褲，因不敵歐男力氣太大，再次被性侵得逞，直到她和歐男表示要下樓梳洗，才順利聯絡到學長逃離，並報警提告。

阿芳的弟弟表示，姐姐前2次被性侵，因害怕被毆男打，便不敢拉開2人，隔日早上則是因被毆男叫出去買早餐，回來之後就不見姐姐在房間；歐男辯稱因為酒喝太多，意識不清，對於酒醉後的過程沒有記憶。

台中地院審理，依據女子的醫院性侵診斷書，採集到與男子DNA相符染色體，以及女子弟弟證述情節相符，男子為滿足個人性慾，戕害女子身心健全發展、姓自主權，造成難以抹滅傷害，且雙方未達成和解；法官依強制性交罪2罪，分別處有期徒刑3年4月，強制性交未遂罪，處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑3年8月。

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