中職官辦熱身賽來到最後一天賽程，中信兄弟外野手陳子豪30日與味全龍的比賽，首局在守備時因滑接不慎弄傷右手，緊急退場、由陳文杰接替守備，球團表示，陳子豪目前已送醫檢查。
陳子豪此役先發鎮守右外野、打第6棒，1局上2出局、一壘有人時，龍隊輪到吉力吉撈・鞏冠打擊，他敲出右外野接近邊線的飛球，陳子豪試圖滑接但沒接到，壘上跑者回本壘得分，陳子豪也因為這次滑接不慎弄傷右手。
球團表示，陳子豪當時是右手折到，退場後立刻送醫檢查，詳細結果須等檢查後確認。
中職官辦熱身賽來到最後一天賽程，中信兄弟外野手陳子豪30日與味全龍的比賽，首局在守備時因滑接不慎弄傷右手，緊急退場、由陳文杰接替守備，球團表示，陳子豪目前已送醫檢查。
陳子豪此役先發鎮守右外野、打第6棒，1局上2出局、一壘有人時，龍隊輪到吉力吉撈・鞏冠打擊，他敲出右外野接近邊線的飛球，陳子豪試圖滑接但沒接到，壘上跑者回本壘得分，陳子豪也因為這次滑接不慎弄傷右手。
球團表示，陳子豪當時是右手折到，退場後立刻送醫檢查，詳細結果須等檢查後確認。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。