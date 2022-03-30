中職官辦熱身賽來到最後一天賽程，中信兄弟外野手陳子豪30日與味全龍的比賽，首局在守備時因滑接不慎弄傷右手，緊急退場、由陳文杰接替守備，球團表示，陳子豪目前已送醫檢查。

陳子豪此役先發鎮守右外野、打第6棒，1局上2出局、一壘有人時，龍隊輪到吉力吉撈・鞏冠打擊，他敲出右外野接近邊線的飛球，陳子豪試圖滑接但沒接到，壘上跑者回本壘得分，陳子豪也因為這次滑接不慎弄傷右手。

球團表示，陳子豪當時是右手折到，退場後立刻送醫檢查，詳細結果須等檢查後確認。