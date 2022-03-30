俄烏新一輪談判傳出有突破性進展，俄宣稱將大幅降低在基輔的軍事行動，歐美「股」舞，台股30日表現也大受激勵，加權指數大漲191點，收在17,740點，重返半年線、5日線上方，成交量稍放大至3,079.4億元。

然俄烏戰爭變數仍在，美聯準會（Fed）後續升息幅度與速度也讓市場擔憂，專家認為，雖然台股短線有向上機會，但季線恐仍有壓，預期加權指數將區間震盪於季線與半年線或月線之間。

三大法人30日全數站在買方，共買超299.64億元。其中，外資回補台股現貨221.4億元，期貨淨空單也減少400口、至4,957口；投信買超22.0億元，自營商買超56.3億元；惟官股券商終止連3買、轉賣超50.20億元。

永豐投顧認為，短線上來看，大盤風險有在下降，俄烏戰爭有趨緩的可能，而其所引發的金融不確定性，包括國債利息也如期繳納，因此，流動性指標沒有先前那麼緊張，俄烏局勢無論是戰爭本身或流動性等影響，有機會逐漸變小。

再就籌碼面的角度來看，永豐投顧指出，外資在俄烏戰爭期間自台股出走的現象，有望進入尾聲，隨外資回補台股，籌碼壓力逐漸變小，台股短線有小彈的空間，但要一次就站上季線有難度，預期將震盪於季線與半年線之間。

統一投顧董事長黎方國也指出，據統計，外資在2009～2017年間累積買超台股約1.7兆元新台幣，而自2018年至今也賣超約1.7兆元，「該賣的，賣得差不多了」，外資賣壓可望逐步舒緩，對台股來說是好事一樁。

黎方國看好台股短線有跌深反彈的利多，但他也提醒，後續市場焦點仍在Fed的升息壓力，因此不能太樂觀，且戰爭的結束對股市來說是有利有弊，一旦戰爭平息，Fed態度也恐更為鷹派。預期加權指數將在季線、約17,900點，及月線、約17,450點之間震盪。