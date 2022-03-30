受病害侵襲，今年恆春半島的洋蔥產量約減7成，賣價創歷年新高，15公斤小球收購價180元，比往年50元高出2倍多，蔥農苦嘆價高卻沒貨賣，極端氣候致災問題儼然無解，狀況還一年比一年慘，盼農糧署輔導轉作，降低損失。

「今年已經第4年了！」恆春尤姓蔥農指出，近年受極端氣候影響，高溫多雨的天氣導致炭疽病、紫斑病、黃萎病等病害齊發，農民不管怎麼做好田間管理，抑或聽取專家建議用藥，都無法解決問題，慘狀一年比一年嚴重，今年的產量初估約減7成，賣價也因此創新高。

他說，往年15公斤大球收購價約160元、中球140元、小球50元，但今年因量實在太少，大球飆升至340元、中球320元，都高出往年1倍之多，而小球更誇張，高出2倍多達180元，不過價高對農民而言並非好事，因為根本沒貨可賣。

蔥農嘆，年過一年的嘗試，大家絞盡腦汁仍是無法對抗不可逆的氣候變遷，去年農政單位請來專家指導農民如何安全用藥對抗病害，但有用嗎？他回憶道，年前蔥農很期待今年的收成，因當時的洋蔥長得非常好，不料一夜之間大雨來襲、隨後又高溫曝曬，病害蔓延根本無法擋。

雖病害屬天然災害，得以申請農損補助，但對蔥農而言毫無幫助，張姓蔥農說，1分地補助3600元，但同面積的種植成本就達4萬5000元至5萬，還不包括耕作前的育苗等作業數萬元，所以政府與其給補助於事無補，不如讓農糧署協助轉作找新出路，不然農民也只能逐年減少種植面積，避免損失。

除了蔥農外，專賣洋蔥加工伴手禮的業者對洋蔥減產、賣價攀升也很有感，張姓業者說，因產量大減，製作洋蔥酥的成本比往年足足多出1倍，最嚴重的是還買不到洋蔥。

對此，農糧署副署長姚志旺指出，恆春半島是全台最適合種植洋蔥的地方，近年雖有減產狀況，但除氣候因素外，還有土壤有害物質及耕作習慣等，目前高雄農改場已在當地實驗水旱田輪作，盼藉此改善土質增加產量。