暨2019年新北市府在市民廣場打造公部門第一座「性別友善廁所」後，在市民廣場B1的連通道，再推出親子共用、全齡友善、無障礙設備的通用廁所，榮獲全市第一座「性別友善廁所」標章，30日由新北市長侯友宜掛牌啟用。
因三鐵共構加上廣場經常舉辦的大型活動，人潮眾多而且如廁的需求量大，市府將樓梯下兩側以往為治安死角的廁所進行改造，大膽的將入口的隔屏拆掉，將原先不方正且多死角的空間截彎取直重新規劃，不再用性別來區分，而是依照使用者的需求，無論小便斗、蹲／坐式馬桶、親子廁間等，都提供獨立的空間，讓每個人都享有隱私，空間重新規劃，增加了工具室及寬敞的無障礙廁間，讓通透明亮的環境有效提升安全性；此外，還裝設濕度、異味及衛生紙殘量偵測儀器，加強服務品質，改造公廁的的舒適性。
在性別友善廁所中另外設置「多元生理用品放送機」，取名「見紅就發」，代表當見到月經臨時來的「紅色」，就可獲得彷彿急件「快遞」的支持服務，體貼的為多元使用者提供最友善的支援，實現月經平權救急的概念，新北起家的在地企業和成集團（HCG）捐贈了馬桶、水龍頭、無障礙升降洗手台等設備，以行動支持優良的公廁文化，共同服務大眾，讓公部門與在地廠商攜手打造全新的公共生活空間。
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