新北市民廣場的「性別友善廁所」外無圖案標示，只有牆面文字。(陳怡誠攝)

「性別友善廁所」設計了一面綠牆改善空氣品質。(陳怡誠攝)

性別友善廁所打破性別區分，在這空間可見男女共用廁間。(陳怡誠攝)

「性別友善廁所」的高低差洗手台是讓不同身高民眾使用。(陳怡誠攝)

清潔人員定時整理完全依照不同使用者需求所設計的盥洗台。(陳怡誠攝)

在「性別友善廁所」內的殘障廁間裡，特別安裝了照護床，方便照顧年邁民眾緊急之需。(陳怡誠攝)

在地企業和成集團（HCG）捐贈馬桶、水龍頭、無障礙升降洗手台等設備，和成總經理陳世傑（見圖）示範操作無障礙升降洗手台。(陳怡誠攝)

性別友善廁所中設置「多元生理用品放送機」，取名「見紅就發」，代表當見到月經臨時來的「紅色」，就可獲得彷彿急件「快遞」的支持服務，體貼的為多元使用者提供最友善的支援。(陳怡誠攝)

新北市府為市民廣場B1樓梯下兩側的廁所進行改造，藉由投影對比前後差異。(陳怡誠攝)

新北市府「性別友善廁所」改造從執行的過程到參與的團隊，本身就是多元融合的夥伴關係，除跨局處的合作，米索設計團隊用心的規劃，HCG和成企業捐贈了設備及凱娜品牌設置的生理用品放送機，侯友宜市長（前左二）與合作團隊合影留念。(陳怡誠攝)

暨2019年新北市府在市民廣場打造公部門第一座「性別友善廁所」後，在市民廣場B1的連通道，再推出親子共用、全齡友善、無障礙設備的通用廁所，榮獲全市第一座「性別友善廁所」標章，30日由新北市長侯友宜掛牌啟用。

因三鐵共構加上廣場經常舉辦的大型活動，人潮眾多而且如廁的需求量大，市府將樓梯下兩側以往為治安死角的廁所進行改造，大膽的將入口的隔屏拆掉，將原先不方正且多死角的空間截彎取直重新規劃，不再用性別來區分，而是依照使用者的需求，無論小便斗、蹲／坐式馬桶、親子廁間等，都提供獨立的空間，讓每個人都享有隱私，空間重新規劃，增加了工具室及寬敞的無障礙廁間，讓通透明亮的環境有效提升安全性；此外，還裝設濕度、異味及衛生紙殘量偵測儀器，加強服務品質，改造公廁的的舒適性。

在性別友善廁所中另外設置「多元生理用品放送機」，取名「見紅就發」，代表當見到月經臨時來的「紅色」，就可獲得彷彿急件「快遞」的支持服務，體貼的為多元使用者提供最友善的支援，實現月經平權救急的概念，新北起家的在地企業和成集團（HCG）捐贈了馬桶、水龍頭、無障礙升降洗手台等設備，以行動支持優良的公廁文化，共同服務大眾，讓公部門與在地廠商攜手打造全新的公共生活空間。