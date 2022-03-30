購物專家吳姿誼近日在節目訴說過往小三史，原來她曾誤當小三，還傻揪正宮上演「三人行」，未料被扶正後，仍慘遭男方背叛，連工作也處處被刁難，讓她最後心死離開，結束這段孽緣。

吳姿誼近日在《單身行不行》透露，曾和一個會吃檳榔的「檳榔男」談辦公室戀情，本來前半年都很甜蜜，未料半年後，男方總會在周五時找藉口吵架，六日就神隱，直到禮拜一才和好。

久了之後她開始起疑，才發現對方有「小三」，並直接找「小三」攤牌，兩人比對後她才發現對方原來是正宮，而正宮也知道吳姿誼是在不知情下成為第三者，並沒有責怪她，並毅然決然離開檳榔男，飛去大陸發展事業，吳姿誼也因此升格成為正宮。

隔了半年後，前正宮回台探親時，打電話關心吳姿誼，未料吳姿誼竟提出「2女共侍一夫」的荒謬想法，因為深知男友還是會想在外面亂來，因此想和她一起「管理」檳榔男，卻遭到前正宮罵是神經病，拒絕這個要求。

而檳榔男果然改不了渣男行徑，被她抓包和跟別的女人開房間，還謊稱是跟好兄弟們去泡溫泉，最終她攤牌後心死分手，更慘的是，檳榔男害怕過去被揭露，在公事上處處刁難吳姿誼，害得她公司的案子都不順利，她只好徹底離開工作和檳榔男，才結束這段孽緣。