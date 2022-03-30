東海大學今年就業暨實習徵才博覽會，除實體徵才活動外，同時辦理線上徵才。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學今天舉辦就業暨實習徵才博覽會，有85家企業機構參加，力邀校友企業參展，提供上萬個海內外求職機會。東大表示，因應產業逐步復甦，求才需求大增，企業參展踴躍，除實體徵才活動外，線上徵才自3月25日至5月30日，求職求才服務不間斷。

東海大學指出，今年徵才博覽會擴大舉辦，超過85個企業與機構到場設攤招募，邀請科技業、製造業、服務業、運輸業及通路零售等橫跨12項產業與專區，讓學子及民眾了解產業趨勢及人才需求，參展企業包含鴻海集團、力晶積成、車王電子、京元電子、美律實業等知名品牌；國際外派企業海外職缺有賜昌集團、寶成工業等公司。

東海大學指出， 今年徵才博覽會與中華民國東海大學校友總會、東海大學EMBA校友會合作，匯集校友力量，力邀校友企業參展招募，校友企業有力麗觀光集團、矽品精密、百德機械、境東景觀等，活動與濟部臺中港科技產業園區、台中工業園區等中部產業園區合作，協助企業找到好人才、畢業生找到好工作。