財政部關務署表示，因應俄烏戰爭可能引發有關物資短缺，產生緊急進口需求，海關已成立「特定物資通關諮詢服務單一窗口」，提供快速通關服務，廠商可善加利用。
關務署指出，我國2021年自俄羅斯及烏克蘭進口值51.7億美元，以進口煤、石油氣、木材、葵花子、棉子油等農工原料為主，占我國進口總值僅約1％，對整體進出口影響有限。
不過，若業者受俄烏戰爭影響而有特定物資緊急通關需求者，關務署指出，我國海關已成立單一窗口協助答詢特定物資各項通關疑義，並協調相關簽審單位，提供最快速通關服務。
財政部關務署表示，因應俄烏戰爭可能引發有關物資短缺，產生緊急進口需求，海關已成立「特定物資通關諮詢服務單一窗口」，提供快速通關服務，廠商可善加利用。
關務署指出，我國2021年自俄羅斯及烏克蘭進口值51.7億美元，以進口煤、石油氣、木材、葵花子、棉子油等農工原料為主，占我國進口總值僅約1％，對整體進出口影響有限。
不過，若業者受俄烏戰爭影響而有特定物資緊急通關需求者，關務署指出，我國海關已成立單一窗口協助答詢特定物資各項通關疑義，並協調相關簽審單位，提供最快速通關服務。
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