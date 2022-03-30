BA.2成美國主流病毒 但無重啟防疫限制必要 19:392022/03/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制預防中心（CDC）指出，完成基因定序的染疫病例中，新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.2占了將近55％，目前已成為美國主流新冠病毒株，BA.2也是近來中國和歐洲疫情再起的禍首。但白宮首席防疫顧問佛奇認為，確診病例雖會在未來幾周上升，大爆發的機率不高，沒有重啟防疫限制的必要。 國內21條Omicron傳播鏈 BA.2恐成主流 台美關係進展 吳釗燮：給予體諒、不給意外 #BA #美國 #防疫 #主流 #必要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》國王簽下5年NBA資歷洋將牧倫斯 再添新戰力 13:332022/03/30 體育 美國亞裔長期遭歧視 陸外交部：美別再當人權雙標反面教材 18:052022/03/30 兩岸 新竹縣警啟動特定娛樂場所 稽查嚴防疫情擴散 09:292022/03/30 生活 基隆員警違紀飲酒染疫 監委陳景峻要調查 18:222022/03/30 政治 央視再次復播NBA 時隔1年半關係重新修復 10:192022/03/30 兩岸 費城Fed總裁：美國經濟不會陷入衰退 15:052022/03/30 財經 2008年崩盤前兆 研究警告美國房市要失控了 19:162022/03/30 財經 再槓陳時中「政治防疫」 女戰神酸：總統是不是只要隔離30秒 12:182022/03/30 政治 運輸股走高 預示美股繼續漲 04:102022/03/30 全球財經 《國際社會》BA.2病毒成主流 美國批准第4劑防堵 15:182022/03/30 財經 脫口罩嗨唱遭檢舉 柯P怨：要戴還不戴「連我都搞混了」 16:572022/03/30 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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