美國疾病管制預防中心（CDC）指出，完成基因定序的染疫病例中，新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.2占了將近55％，目前已成為美國主流新冠病毒株，BA.2也是近來中國和歐洲疫情再起的禍首。但白宮首席防疫顧問佛奇認為，確診病例雖會在未來幾周上升，大爆發的機率不高，沒有重啟防疫限制的必要。