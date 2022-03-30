促參簽約金為國庫挹注大補丸！財政部促參司29日指出，我國2021年民間參與公共建設總簽約件數為172件，簽約金額達1,888億元，件數與金額皆為歷年次高，其中最大案為交通部的台中烏日高鐵站區招商地上權案（286.35億元）。

促參司表示，以2021年六都招商成績而言，台北市以274.98億元為年度招商王，台南市為270.14億元居次，新北市為250.26億元居第三。而高雄市為75.27億元居第四、台中市51.2億元居第五，桃園市則以2.2億元敬陪末座。

另在非六都縣市部分，新竹縣受惠於竹科附近的產業用地設定地上權案進帳，其招商金額153.11億元居冠，而新竹市也有22.55億元居次，嘉義縣以14.47億元居第三。

至於中央部會招商成績，受惠最大案的台中高鐵地上權案，交通部以508.88億元居冠，財政部為103.82億元居次，經濟部為42.37億元居第三。